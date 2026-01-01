Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Ливерпуль» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 января 2026

«Ливерпуль» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 января 2026

1 января, 16:05
Ливерпуль
01.01.2026, четверг, 20:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Лидс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
38
Райан Гравенберх
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Лидс
1
Лукас Перри
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
5
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
44
Илия Груев
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
42
Трей Ньони
АП
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Лидс
26
Карл Дарлоу
ВР
4
Джайден Богль
ПЗ
25
Сэм Бирам
ПЗ
22
Ао Танака
ЦП
20
Джек Харрисон
ЛВ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
3-2-2-3
1
Алиссон
30
Фримпонг
5
Конате
4
ван Дейк
26
Робертсон
12
Брэдли
38
Гравенберх
17
Джонс
8
Собослаи
7
Вирц
22
Экитике
3-4-1-1
1
Перри
4
Ампаду
5
Стрейк
15
Бийол
24
Джастин
18
Сташ
44
Груев
3
Гудмундссон
11
Ааронсон
14
Нмеча
26
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
26
Робертсон
17
Джонс
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
17
Джонс
7
Вирц
18
Гакпо
18
Гакпо
7
Вирц
12
Брэдли
14
Кьеза
14
Кьеза
12
Брэдли
30
Фримпонг
73
Нгумоха
73
Нгумоха
30
Фримпонг
23
Борнау
4
Богль
4
Богль
23
Борнау
44
Груев
22
Танака
22
Танака
44
Груев
11
Ааронсон
19
Окафор
19
Окафор
11
Ааронсон
14
Нмеча
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
14
Нмеча
Остались в запасе
Ливерпуль
Лидс
25
Георгий Мамардашвили
ВР
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
26
Карл Дарлоу
ВР
25
Сэм Бирам
ПЗ
20
Джек Харрисон
ЛВ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
Остались в запасе
26
Карл Дарлоу
ВР
25
Сэм Бирам
ПЗ
20
Джек Харрисон
ЛВ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Ливерпуль - Лидс
2
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
8
Офсайды
6
1
Количество передач
636
295
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
65
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.69
xGP (предотвращенные голы)
0.76
0.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Лидса», 19-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Лидс»

«Ливерпуль» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лидс Ливерпуль
Комментарии (0)
