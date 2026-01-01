Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
3-2-2-3
1
Алиссон
30
Фримпонг
5
Конате
4
ван Дейк
26
Робертсон
12
Брэдли
38
Гравенберх
17
Джонс
8
Собослаи
7
Вирц
22
Экитике
3-4-1-1
1
Перри
4
Ампаду
5
Стрейк
15
Бийол
24
Джастин
18
Сташ
44
Груев
3
Гудмундссон
11
Ааронсон
14
Нмеча
26
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
26
Робертсон
17
Джонс
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
17
Джонс
7
Вирц
18
Гакпо
18
Гакпо
7
Вирц
12
Брэдли
14
Кьеза
14
Кьеза
12
Брэдли
30
Фримпонг
73
Нгумоха
73
Нгумоха
30
Фримпонг
23
Борнау
4
Богль
4
Богль
23
Борнау
44
Груев
22
Танака
22
Танака
44
Груев
11
Ааронсон
19
Окафор
19
Окафор
11
Ааронсон
14
Нмеча
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
14
Нмеча
Остались в запасе
Ливерпуль
Лидс
25
Георгий Мамардашвили
ВР
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
26
Карл Дарлоу
ВР
25
Сэм Бирам
ПЗ
20
Джек Харрисон
ЛВ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
Остались в запасе
26
Карл Дарлоу
ВР
25
Сэм Бирам
ПЗ
20
Джек Харрисон
ЛВ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Ливерпуль - Лидс
2
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
8
Офсайды
6
1
Количество передач
636
295
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
65
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.69
xGP (предотвращенные голы)
0.76
0.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Лидса», 19-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Лидс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
