  • Главная
  • Новости
  «Кремонезе» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2025

«Кремонезе» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2025

Вчера, 16:10
Кремонезе
28.12.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
13' Р. Хойлунд 45' Р. Хойлунд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Мартин Пайеро
ЦП
7
Алессио Дзербин
ЛВ
10
Джейми Варди
ЦФ
99
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Эльйиф Эльмас
АП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Кремонезе - Наполи
2
2
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
10
Нарушения
13
8
Офсайды
3
2
Количество передач
409
463
Сейвы
6
2
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
0.46
2.54
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Наполи», 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Наполи»

«Кремонезе» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Кремонезе
