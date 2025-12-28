28.12.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
3-2-2-1-2
1
Аудеро
24
Терраччано
3
Пеццелла
15
Бьянкетти
4
Барбиери
6
Башкиротто
33
Грасси
32
Пайеро
7
Дзербин
99
Санабрия
10
Варди
4-2-3-1
32
Милинкович-Савич
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
5
Жуан
37
Спинаццола
8
Мактоминей
68
Лоботка
21
Политано
20
Эльмас
7
Нерес
19
Хойлунд
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
4
Барбиери
99
Санабрия
7
Дзербин
37
Спинаццола
7
Нерес
21
Политано
20
Эльмас
19
Хойлунд
Остались в запасе
Кремонезе
Наполи
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
55
F. Folino
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
8
Маттиа Валоти
ЦП
48
Dachi Lordkipanidze
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Йереми Сармиенто
АП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
Главный тренер
Джованни Строппа
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
69
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Кремонезе - Наполи
2
2
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
10
Нарушения
13
8
Офсайды
3
2
Количество передач
409
463
Сейвы
6
2
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
0.46
2.54
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Наполи», 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»