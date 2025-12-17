17.12.2025, среда, 22:30
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-3-3-1
1
Траффорд
2
Хусанов
15
Аке
82
Льюис
14
Рейндерс
14
Гонсалес
29
10
Шерки
3
О'Райли
26
Савиньо
14
Бобб
3-3-1-3
12
Валдимарссон
3
Айер
4
ван ден Берг
22
Коллинс
33
Кайоде
27
Янельт
3
Генри
8
Йенсен
7
Шаде
18
Ярмолюк
24
Дамсгор
3
О'Райли
4
Гвардиол
4
Гвардиол
3
О'Райли
Фоден
59
59
Фоден
14
Гонсалес
27
Нуньес
27
Нуньес
14
Гонсалес
10
Шерки
10
Силва
10
Силва
10
Шерки
14
Бобб
47
Фоден
47
Фоден
14
Бобб
33
Кайоде
2
Хики
2
Хики
33
Кайоде
18
Ярмолюк
5
Конак
5
Конак
18
Ярмолюк
8
Йенсен
45
45
8
Йенсен
3
Генри
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
3
Генри
7
Шаде
18
18
7
Шаде
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брентфорд
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Куивин Келлехер
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
43
Бенжамин Артюр
ЦЗ
44
Майлз Пирт-Харрис
АП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
43
Бенжамин Артюр
ЦЗ
44
Майлз Пирт-Харрис
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Манчестер Сити - Брентфорд
2
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
8
5
Офсайды
0
7
Количество передач
631
413
Сейвы
3
5
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.9
0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Брентфорда», 1/4 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря в 22:30 по московскому времени.
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- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»