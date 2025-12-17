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  • «Манчестер Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2025

«Манчестер Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2025

17 декабря 2025, 21:20
Манчестер Сити
17.12.2025, среда, 22:30
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Брентфорд
32' Р. Шерки 67' Савиньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
15
Натан Аке
(К) ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
29
Divine Mukasa
ЦП
10
Райан Шерки
АП
3
Нико О'Райли
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
26
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
18
Егор Ярмолюк
АП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
59
Charlie Gray
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Этан Пайннок
ЦЗ
43
Бенжамин Артюр
ЦЗ
5
Юнус Эмре Конак
ОП
45
A. Matnez
ЦП
44
Майлз Пирт-Харрис
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
18
Gustavo Nunes
ЦФ
3-3-3-1
1
Траффорд
2
Хусанов
15
Аке
82
Льюис
14
Рейндерс
14
Гонсалес
29
10
Шерки
3
О'Райли
26
Савиньо
14
Бобб
3-3-1-3
12
Валдимарссон
3
Айер
4
ван ден Берг
22
Коллинс
33
Кайоде
27
Янельт
3
Генри
8
Йенсен
7
Шаде
18
Ярмолюк
24
Дамсгор
3
О'Райли
4
Гвардиол
4
Гвардиол
3
О'Райли
Фоден
59
59
Фоден
14
Гонсалес
27
Нуньес
27
Нуньес
14
Гонсалес
10
Шерки
10
Силва
10
Силва
10
Шерки
14
Бобб
47
Фоден
47
Фоден
14
Бобб
33
Кайоде
2
Хики
2
Хики
33
Кайоде
18
Ярмолюк
5
Конак
5
Конак
18
Ярмолюк
8
Йенсен
45
45
8
Йенсен
3
Генри
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
3
Генри
7
Шаде
18
18
7
Шаде
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брентфорд
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Куивин Келлехер
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
43
Бенжамин Артюр
ЦЗ
44
Майлз Пирт-Харрис
АП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
43
Бенжамин Артюр
ЦЗ
44
Майлз Пирт-Харрис
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Манчестер Сити - Брентфорд
2
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
8
5
Офсайды
0
7
Количество передач
631
413
Сейвы
3
5
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.9
0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Брентфорда», 1/4 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Брентфорд»

«Манчестер Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Брентфорд Манчестер Сити
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