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Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Манчестер Сити», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»