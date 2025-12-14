14.12.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
3
Ричардс
26
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
17
Клайн
20
Уортон
18
Сарр
15
Камада
10
Пино
14
Матета
2-3-3-2
25
Доннарумма
3
Диаш
4
Гвардиол
27
Нуньес
14
Гонсалес
14
Рейндерс
3
О'Райли
10
Силва
47
Фоден
9
Холанд
10
Шерки
17
Клайн
12
Уче
12
Уче
17
Клайн
15
Камада
19
Хьюз
19
Хьюз
15
Камада
14
Матета
9
Нкетиа
9
Нкетиа
14
Матета
3
О'Райли
15
Айт Нури
15
Айт Нури
3
О'Райли
10
Силва
82
Льюис
82
Льюис
10
Силва
14
Рейндерс
26
Савиньо
26
Савиньо
14
Рейндерс
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
29
Divine Mukasa
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
29
Divine Mukasa
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
9
6
Офсайды
3
2
Количество передач
375
598
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.19
xGP (предотвращенные голы)
1.07
1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Манчестер Сити», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»