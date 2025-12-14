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  • «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 15:50
Кристал Пэлас
14.12.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
41' Э. Холанд 69' Ф. Фоден 89' Э. Холанд (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
15
Даичи Камада
АП
18
Исмаила Сарр
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
3
Нико О'Райли
АП
10
Бернарду Силва
(К) АП
47
Фил Фоден
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
12
Крисантус Уче
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
29
Divine Mukasa
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
26
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
3
Ричардс
26
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
17
Клайн
20
Уортон
18
Сарр
15
Камада
10
Пино
14
Матета
2-3-3-2
25
Доннарумма
3
Диаш
4
Гвардиол
27
Нуньес
14
Гонсалес
14
Рейндерс
3
О'Райли
10
Силва
47
Фоден
9
Холанд
10
Шерки
17
Клайн
12
Уче
12
Уче
17
Клайн
15
Камада
19
Хьюз
19
Хьюз
15
Камада
14
Матета
9
Нкетиа
9
Нкетиа
14
Матета
3
О'Райли
15
Айт Нури
15
Айт Нури
3
О'Райли
10
Силва
82
Льюис
82
Льюис
10
Силва
14
Рейндерс
26
Савиньо
26
Савиньо
14
Рейндерс
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
29
Divine Mukasa
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
29
Divine Mukasa
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
9
6
Офсайды
3
2
Количество передач
375
598
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.19
xGP (предотвращенные голы)
1.07
1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Манчестер Сити», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Кристал Пэлас
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