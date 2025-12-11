Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Штурм» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

«Штурм» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

11 декабря 2025, 19:35
Штурм
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
0 : 1
Завершен
Црвена Звезда
55' М. Иванич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
53
Оливер Кристенсен
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
2
Джейланд Митчелл
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
14
Томи Хорват
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
10
Отар Китеишвили
ЦП
77
Маурице Малоне
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
66
Ен-Во Соль
ПЗ
20
Томаш Хандель
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
4
Мирко Иванич
(К) АП
7
Милсон
ЛВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
40
Маттео Биньетти
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Gabriel Haider
ЦЗ
43
Якоб Хёдль
ЦП
39
Лука Вайнхандл
ЦП
14
Kristjan Bendra
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
46
Jonas Wolff
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Аксель Кайомбо
ПВ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
18
Омри Глазер
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
22
Василие Костов
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
80
Шави Бабика
ПВ
17
Бруно Дуарте
ЦФ
40
Luka Zarić
ЦФ
19
Aleksa Damjanović
ЦФ
3-2-3-2
53
Кристенсен
2
Митчелл
4
Айву
4
Горенц-Станкович
18
Карич
23
Малич
14
Хорват
42
Чуквуани
10
Китеишвили
20
Джатта
77
Малоне
4-1-1-2-2
1
Матеус
66
Соль
5
Родригао
13
Велькович
23
Тикнизян
20
Хандель
33
Крунич
4
Иванич
7
Милсон
21
Элшник
7
Арнаутович
42
Чуквуани
43
Хёдль
43
Хёдль
42
Чуквуани
23
Малич
14
14
23
Малич
18
Карич
25
Хирлендер
25
Хирлендер
18
Карич
20
Джатта
11
Кайомбо
11
Кайомбо
20
Джатта
77
Малоне
26
26
77
Малоне
7
Милсон
6
Байо
6
Байо
7
Милсон
20
Хандель
22
Костов
22
Костов
20
Хандель
4
Иванич
10
Катай
10
Катай
4
Иванич
7
Арнаутович
17
Дуарте
17
Дуарте
7
Арнаутович
Остались в запасе
Штурм
Црвена Звезда
53
Даниил Худяков
ВР
40
Маттео Биньетти
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Gabriel Haider
ЦЗ
39
Лука Вайнхандл
ЦП
46
Jonas Wolff
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Главный тренер
Юрген Саумель
77
Иван Гутеша
ВР
18
Омри Глазер
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
40
Luka Zarić
ЦФ
19
Aleksa Damjanović
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
40
Маттео Биньетти
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Gabriel Haider
ЦЗ
39
Лука Вайнхандл
ЦП
46
Jonas Wolff
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
18
Омри Глазер
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
40
Luka Zarić
ЦФ
19
Aleksa Damjanović
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Штурм - Црвена Звезда
3
5
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
ВАР
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
21
Офсайды
3
2
Количество передач
428
301
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.57
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Штурм» против «Црвены Звезды», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штурм» – «Црвена Звезда»

«Штурм» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Црвена Звезда Штурм
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+