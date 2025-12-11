11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Штурм
Штурм
3-2-3-2
53
Кристенсен
2
Митчелл
4
Айву
4
Горенц-Станкович
18
Карич
23
Малич
14
Хорват
42
Чуквуани
10
Китеишвили
20
Джатта
77
Малоне
4-1-1-2-2
1
Матеус
66
Соль
5
Родригао
13
Велькович
23
Тикнизян
20
Хандель
33
Крунич
4
Иванич
7
Милсон
21
Элшник
7
Арнаутович
42
Чуквуани
43
Хёдль
43
Хёдль
42
Чуквуани
23
Малич
14
14
23
Малич
18
Карич
25
Хирлендер
25
Хирлендер
18
Карич
20
Джатта
11
Кайомбо
11
Кайомбо
20
Джатта
77
Малоне
26
26
77
Малоне
7
Милсон
6
Байо
6
Байо
7
Милсон
20
Хандель
22
Костов
22
Костов
20
Хандель
4
Иванич
10
Катай
10
Катай
4
Иванич
7
Арнаутович
17
Дуарте
17
Дуарте
7
Арнаутович
Остались в запасе
Штурм
Црвена Звезда
53
Даниил Худяков
ВР
40
Маттео Биньетти
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Gabriel Haider
ЦЗ
39
Лука Вайнхандл
ЦП
46
Jonas Wolff
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Главный тренер
Юрген Саумель
77
Иван Гутеша
ВР
18
Омри Глазер
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
40
Luka Zarić
ЦФ
19
Aleksa Damjanović
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
40
Маттео Биньетти
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Gabriel Haider
ЦЗ
39
Лука Вайнхандл
ЦП
46
Jonas Wolff
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
18
Омри Глазер
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
40
Luka Zarić
ЦФ
19
Aleksa Damjanović
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Штурм - Црвена Звезда
3
5
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
ВАР
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
21
Офсайды
3
2
Количество передач
428
301
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.57
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Штурм» против «Црвены Звезды», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штурм» – «Црвена Звезда»
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Источник: «Бомбардир»