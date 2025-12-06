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  • «Спартак» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Спартак» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 15:35
Спартак
06.12.2025, суббота, 16:45
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
19' М. Осипенко (АГ)
61' И. Сергеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Маркиньос
ЛВ
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Вадим Романов
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
3-1-1-3-2
98
Максименко
4
Джику
3
Ву
97
Денисов
18
Умяров
83
Фернандеш
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
27
Дмитриев
4-1-1-1-3
99
Лунев
2
Маричаль
55
Осипенко
6
Фернандес
7
Скопинцев
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
33
Сергеев
70
Тюкавин
91
Гладышев
7
Солари
35
Мартинс
35
Мартинс
7
Солари
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
Мартинс
9
Угальде
11
Гарсия
11
Гарсия
9
Угальде
55
Осипенко
4
Касерес
4
Касерес
55
Осипенко
70
Тюкавин
21
Миранчук
21
Миранчук
70
Тюкавин
91
Гладышев
14
Маухуб
14
Маухуб
91
Гладышев
Остались в запасе
Спартак
Динамо
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
24
Никита Массалыга
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Вадим Романов
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
24
Никита Массалыга
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Вадим Романов
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча Спартак - Динамо
2
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
19
19
Офсайды
5
4
Количество передач
404
296
Сейвы
3
1
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 16:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак»«Динамо»

«Спартак» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
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