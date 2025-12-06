06.12.2025, суббота, 16:45
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
3-1-1-3-2
98
Максименко
4
Джику
3
Ву
97
Денисов
18
Умяров
83
Фернандеш
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
27
Дмитриев
4-1-1-1-3
99
Лунев
2
Маричаль
55
Осипенко
6
Фернандес
7
Скопинцев
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
33
Сергеев
70
Тюкавин
91
Гладышев
7
Солари
35
Мартинс
35
Мартинс
7
Солари
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
Мартинс
9
Угальде
11
Гарсия
11
Гарсия
9
Угальде
55
Осипенко
4
Касерес
4
Касерес
55
Осипенко
70
Тюкавин
21
Миранчук
21
Миранчук
70
Тюкавин
91
Гладышев
14
Маухуб
14
Маухуб
91
Гладышев
Остались в запасе
Спартак
Динамо
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
24
Никита Массалыга
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Вадим Романов
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
24
Никита Массалыга
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Вадим Романов
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча Спартак - Динамо
2
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
19
19
Офсайды
5
4
Количество передач
404
296
Сейвы
3
1
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 16:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»