Составы команд
Алавес
Алавес
4-3-1-2
1
Сивера
3
Энрикес
17
Кастро
5
Пачеко
14
Теналья
30
Калебе
19
Ибаньес
8
Бланко
21
Реббах
11
Мартинес
15
Бойе
4-2-2-2
25
Агирресабала
12
Корреа
3
Копете
5
Таррега
14
Гайя
8
Гуэрра
18
Пепелу
7
Данжума
11
Риоха
16
Лопес
9
Дуро
21
Реббах
10
Аленья
10
Аленья
21
Реббах
11
Мартинес
18
Гуриди
18
Гуриди
11
Мартинес
19
Ибаньес
4
Суарес
4
Суарес
19
Ибаньес
30
Калебе
23
Висенте
23
Висенте
30
Калебе
3
Копете
24
Джемерт
24
Джемерт
3
Копете
8
Гуэрра
7
Сантамария
7
Сантамария
8
Гуэрра
7
Данжума
19
Раба
19
Раба
7
Данжума
9
Дуро
18
Белтран
18
Белтран
9
Дуро
Остались в запасе
Алавес
Валенсия
13
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
93
Мусса Диарра
ЛЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
29
Diego Morcillo
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
10
Андре Алмейда
ЦП
29
Lucas Núñez
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
93
Мусса Диарра
ЛЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
29
Diego Morcillo
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
10
Андре Алмейда
ЦП
29
Lucas Núñez
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Алавес - Валенсия
1
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
13
20
Офсайды
3
0
Количество передач
510
310
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.81
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Валенсии», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»