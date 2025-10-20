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  • «Алавес» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

«Алавес» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

20 октября 2025, 20:50
Алавес
20.10.2025, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
30
Калебе
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Валенсия
25
Хулен Агирресабала
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
12
Тьерри Корреа
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Алавес
13
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
93
Мусса Диарра
ЛЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
4
Денис Суарес
АП
23
Карлос Висенте
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
29
Diego Morcillo
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
29
Lucas Núñez
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
4-3-1-2
1
Сивера
3
Энрикес
17
Кастро
5
Пачеко
14
Теналья
30
Калебе
19
Ибаньес
8
Бланко
21
Реббах
11
Мартинес
15
Бойе
4-2-2-2
25
Агирресабала
12
Корреа
3
Копете
5
Таррега
14
Гайя
8
Гуэрра
18
Пепелу
7
Данжума
11
Риоха
16
Лопес
9
Дуро
21
Реббах
10
Аленья
10
Аленья
21
Реббах
11
Мартинес
18
Гуриди
18
Гуриди
11
Мартинес
19
Ибаньес
4
Суарес
4
Суарес
19
Ибаньес
30
Калебе
23
Висенте
23
Висенте
30
Калебе
3
Копете
24
Джемерт
24
Джемерт
3
Копете
8
Гуэрра
7
Сантамария
7
Сантамария
8
Гуэрра
7
Данжума
19
Раба
19
Раба
7
Данжума
9
Дуро
18
Белтран
18
Белтран
9
Дуро
Остались в запасе
Алавес
Валенсия
13
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
93
Мусса Диарра
ЛЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
29
Diego Morcillo
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
10
Андре Алмейда
ЦП
29
Lucas Núñez
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
93
Мусса Диарра
ЛЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
29
Diego Morcillo
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
10
Андре Алмейда
ЦП
29
Lucas Núñez
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Алавес - Валенсия
1
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
13
20
Офсайды
3
0
Количество передач
510
310
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.81
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Валенсии», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Валенсия»

«Алавес» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Алавес
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