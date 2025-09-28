Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
Тобол
2-2-2-2-2
44
Устименко
78
Хвалько
4
10
Эль-Мессауди
6
Эдедем
27
Жагоров
13
Мосиашвили
7
Жумашев
11
Чесноков
14
Сигневич
15
Вукчевич
3-2-1-3
1
Салайдин
2
Мурзагалиев
44
Султанов
17
Калмуратов
8
Абикен
6
Калдыбеков
27
Губарев
99
19
Жаксылыков
29
Махан
Остались в запасе
Тобол
Кайсар
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
16
Виктор Брага
ЦП
8
Бейбит Галым
АП
17
Александр Зуев
ЛВ
70
Шахбоз Умаров
ПВ
99
Henrique Devens
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
13
Нурмат Сарсенов
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
88
Alibi Tuzakbaev
ЦП
11
Dimash Serikuly
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
9
Эрсултан Торекул
ЦФ
28
Sayat Baktybay
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Тобол - Кайсар
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Кайсара», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Кайсар»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру -будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»