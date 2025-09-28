Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Тобол» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Тобол» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября, 14:50
Тобол
28.09.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Кайсар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
78
Егор Хвалько
ЦЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
10
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
27
Наурызбек Жагоров
ЦП
13
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
11
Ислам Чесноков
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
8
Айбол Абикен
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
27
Никита Губарев
ЛВ
29
Оркен Махан
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
99
Nurdaulet Agzambaev
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
16
Виктор Брага
ЦП
8
Бейбит Галым
АП
17
Александр Зуев
ЛВ
70
Шахбоз Умаров
ПВ
99
Henrique Devens
ЦФ
Кайсар
13
Нурмат Сарсенов
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
88
Alibi Tuzakbaev
ЦП
11
Dimash Serikuly
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
9
Эрсултан Торекул
ЦФ
28
Sayat Baktybay
ЦФ
2-2-2-2-2
44
Устименко
78
Хвалько
4
10
Эль-Мессауди
6
Эдедем
27
Жагоров
13
Мосиашвили
7
Жумашев
11
Чесноков
14
Сигневич
15
Вукчевич
3-2-1-3
1
Салайдин
2
Мурзагалиев
44
Султанов
17
Калмуратов
8
Абикен
6
Калдыбеков
27
Губарев
99
19
Жаксылыков
29
Махан
Статистика матча Тобол - Кайсар

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Кайсара», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Кайсар»

«Тобол» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Тобол
