30.08.2025, суббота, 18:00
Испания. Примера, 3 тур
Испания. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-4-1-1
1
Сивера
93
Диарра
17
Кастро
24
Гарсес
14
Теналья
19
Ибаньес
10
Аленья
18
Гуриди
8
Бланко
23
Висенте
11
Мартинес
3-3-2-2
13
Облак
24
Ле Норман
15
Лангле
17
Ганцко
5
Льоренте
5
Кардозо
8
Барриос
16
Алмада
17
Симеоне
19
Альварес
7
Серлот
18
Гуриди
24
Парада
24
Парада
18
Гуриди
19
Ибаньес
23
Бенавидес
23
Бенавидес
19
Ибаньес
93
Диарра
6
Гевара
6
Гевара
93
Диарра
Бенавидес
4
Суарес
4
Суарес
Бенавидес
11
Мартинес
9
Диас
9
Диас
11
Мартинес
5
Кардозо
3
Руджери
3
Руджери
5
Кардозо
17
Ганцко
22
Галлахер
22
Галлахер
17
Ганцко
17
Симеоне
6
Коке
6
Коке
17
Симеоне
16
Алмада
7
Гризманн
7
Гризманн
16
Алмада
19
Альварес
18
Распадори
18
Распадори
19
Альварес
Остались в запасе
Алавес
Атлетико
13
Рауль Фернандес
ВР
33
Rúben Montero
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Калебе
ЦП
28
Lander Pinillos
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
33
Rúben Montero
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Калебе
ЦП
28
Lander Pinillos
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Алавес - Атлетико
2
3
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
10
17
Офсайды
0
1
Количество передач
378
547
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Атлетико», 3-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»