Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Алавес» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025

«Алавес» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025

30 августа 2025, 16:50
Алавес
30.08.2025, суббота, 18:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
14' К. Висенте (П)
7' Д. Симеоне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
93
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
23
Карлос Висенте
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
13
Рауль Фернандес
ВР
33
Rúben Montero
ВР
24
Виктор Парада
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
20
Калебе
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
28
Lander Pinillos
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
3
Маттео Руджери
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-4-1-1
1
Сивера
93
Диарра
17
Кастро
24
Гарсес
14
Теналья
19
Ибаньес
10
Аленья
18
Гуриди
8
Бланко
23
Висенте
11
Мартинес
3-3-2-2
13
Облак
24
Ле Норман
15
Лангле
17
Ганцко
5
Льоренте
5
Кардозо
8
Барриос
16
Алмада
17
Симеоне
19
Альварес
7
Серлот
18
Гуриди
24
Парада
24
Парада
18
Гуриди
19
Ибаньес
23
Бенавидес
23
Бенавидес
19
Ибаньес
93
Диарра
6
Гевара
6
Гевара
93
Диарра
Бенавидес
4
Суарес
4
Суарес
Бенавидес
11
Мартинес
9
Диас
9
Диас
11
Мартинес
5
Кардозо
3
Руджери
3
Руджери
5
Кардозо
17
Ганцко
22
Галлахер
22
Галлахер
17
Ганцко
17
Симеоне
6
Коке
6
Коке
17
Симеоне
16
Алмада
7
Гризманн
7
Гризманн
16
Алмада
19
Альварес
18
Распадори
18
Распадори
19
Альварес
Остались в запасе
Алавес
Атлетико
13
Рауль Фернандес
ВР
33
Rúben Montero
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Калебе
ЦП
28
Lander Pinillos
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
33
Rúben Montero
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Калебе
ЦП
28
Lander Pinillos
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Алавес - Атлетико
2
3
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
10
17
Офсайды
0
1
Количество передач
378
547
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Атлетико», 3-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес»«Атлетико»

Стали известны стартовые составы на матч «Алавес» – «Атлетико»: 30 августа

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Алавес
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
23
Галактионов прояснил будущее Батракова в «Локомотиве»
17:59
2
Месси повторил еще один рекорд Клозе
17:50
Газзаев внесен в базу «Миротворца»*
17:39
2
Лапочкин объяснил, почему Месси не удалили в матче ЧМ-2026
17:17
4
ВидеоИвана Кнолль приехала на ЧМ-2026 – ее называли самой горячей болельщицей предыдущего чемпионата мира
17:05
10
Семак попросил «Зенит» побыстрее оформить два трансфера
16:53
9
ФотоЖена Месси отреагировала на хет-трик мужа в матче ЧМ-2026
16:40
1
«Локомотив» продлил контракт с основным защитником
16:31
2
РФС утвердил место проведения матча за Суперкубок России
16:24
10
Все новости
Все новости
Жиру высказался о том, что Мбаппе побил его рекорд по голам за сборную Франции
18:10
1
«Реал» подписал экс-полузащитника «Манчестер Сити»
11:59
Чернов рассказал, общался ли с Карседо перед уходом из «Спартака»
11:45
У Испании всего три победы на ЧМ после титула 2010 года
10:59
Новичок «Реала» Кукурелья шокировал партнеров по сборной Испании
08:58
Мбаппе приблизился к рекорду Клозе по голам на ЧМ, опередив Месси и Пеле
00:22
3
Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции
00:12
2
«Валенсия» интересуется защитником «Краснодара»
Вчера, 22:10
3
«Реал» оформил четвертый летний трансфер
Вчера, 16:46
1
В «Урале» оценили слова Мбаппе в адрес стадиона в Екатеринбурге
Вчера, 13:52
1
Фаната «Атлетико» арестовали за оскорбления в адрес Винисиуса в матче, где «Реал» не играл
Вчера, 13:43
1
Фото«Реал» продлил контракт с немецким защитником
Вчера, 12:15
1
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
Вчера, 09:45
Определена сумма, которую «Барселона» получит за первый летний трансфер «Реала»
Вчера, 08:30
Мбаппе назвал стадион в Екатеринбурге самым шумным после «Сантьяго Бернабеу»
Вчера, 00:53
2
Рюдигер высказался о назначении Моуринью в «Реал»
Вчера, 00:40
ЧМ-2026 назвали «чемпионатом говна»
15 июня
10
Тренер Испании прокомментировал сенсационную ничью с Кабо-Верде
15 июня
4
Впервые в истории ЧМ игрок не коснулся мяча в первые 30 минут матча
15 июня
3
ЧМ-2026. Испания сенсационно не победила Кабо-Верде (0:0) с игроком РПЛ
15 июня
44
Генич проиграл деньги на матче Испания – Кабо-Верде
15 июня
8
Испанский игрок отреагировал на 8,5-летний срок за изнасилование
15 июня
3
Испанского игрока посадили на 8,5 лет за изнасилование
15 июня
14
Фото«Реал» оформил 1-й трансфер после возвращения Моуринью
15 июня
4
Два клуба отказались от борьбы за хавбека «Барселоны»
15 июня
Игроку «Спартака» ищут варианты в Ла Лиге
15 июня
36
Мбаппе сказал, будет ли бороться за пост президента Франции
15 июня
1
«Манчестер Сити» подпишет новый контракт с защитником, несмотря на интерес «Реала» к игроку
15 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 