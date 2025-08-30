Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Байера», 2-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Байер»

Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».

Также игру будет транслировать «PARI».