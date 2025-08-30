Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Вердер» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025

«Вердер» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025

Вчера, 15:20
Вердер
30.08.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 3
Завершен
Байер
44' Р. Шмид (П) 76' А. Шмидт
5' П. Шик 35' М. Тилльман 64' П. Шик (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Mio Backhaus
ВР
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Karim Coulibaly
ЦЗ
4
Никлас Штарк
(К) ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
24
Patrice Čović
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
20
Романо Шмид
АП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
17
Марко Груль
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
10
Малик Тилльман
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
35
Christian Kofane
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Вердер
13
Карл Хейн
ВР
33
Mick Schmetgens
ЦЗ
28
Скелли Алверу
ЦП
34
Wesley Adeh
ЦП
21
Исак Хансен-Аароен
АП
10
Леонардо Биттенкурт
АП
35
Леон Опиц
ЛВ
23
Айзек Шмидт
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
9
Клаудио Эчеверри
АП
19
Эрнест Поку
ЦФ
30
Ibrahim Maza
ЦФ
18
Alejo Sarco
ЦФ
4-2-3-1
30
3
Сугавара
31
4
Штарк
27
Агу
24
14
Линен
17
Груль
20
Шмид
11
Нджинма
7
Мбангула
3-3-2-2
1
Флеккен
12
Тапсоба
4
Куанса
20
Гримальдо
16
Тапе
24
Гарсия
8
Андрих
23
Телла
10
Тилльман
35
14
Шик
11
Нджинма
28
Алверу
28
Алверу
11
Нджинма
24
10
Биттенкурт
10
Биттенкурт
24
7
Мбангула
23
Шмидт
23
Шмидт
7
Мбангула
17
Груль
9
Топп
9
Топп
17
Груль
16
Тапе
5
Баде
5
Баде
16
Тапе
24
Гарсия
25
Паласиос
25
Паласиос
24
Гарсия
10
Тилльман
9
Эчеверри
9
Эчеверри
10
Тилльман
35
19
Поку
19
Поку
35
23
Телла
30
30
23
Телла
Остались в запасе
Вердер
Байер
13
Карл Хейн
ВР
33
Mick Schmetgens
ЦЗ
34
Wesley Adeh
ЦП
21
Исак Хансен-Аароен
АП
35
Леон Опиц
ЛВ
Главный тренер
Хорст Штеффен
28
Янис Бласвих
ВР
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
18
Alejo Sarco
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
13
Карл Хейн
ВР
33
Mick Schmetgens
ЦЗ
34
Wesley Adeh
ЦП
21
Исак Хансен-Аароен
АП
35
Леон Опиц
ЛВ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
18
Alejo Sarco
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Вердер - Байер
3
1
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
454
574
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.91
1.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Байера», 2-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Байер»

«Вердер» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025

Еще по теме:
Тен Хагу грозит увольнение из «Байера» спустя три месяца после назначения 2
Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Вердер
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
11
ВидеоМойзес не подтвердил, что Кордоба ударил его в моменте с удалением
21:59
Мусаев недоволен поведением Челестини: «Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет»
21:47
5
ВидеоЭкс-судья Федотов проанализировал удаление Кордобы в матче ЦСКА – «Краснодар»
21:35
6
«Сочи» выбрал нового тренера
21:13
7
Реакция Мусаева на удаление Кордобы
21:03
3
Кисляк раскритиковал действия Кордобы в эпизоде с Мойзесом
20:59
30
Кордоба готов уйти из РПЛ после удаления в матче с ЦСКА
20:53
20
Кордоба прокомментировал свое удаление в матче с ЦСКА
20:41
5
Реакция Галактионова на судейство Карасева
20:38
2
Все новости
Все новости
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион», Гирасси оформил дубль
20:32
Тен Хагу грозит увольнение из «Байера» спустя три месяца после назначения
29 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» усилилась португальским форвардом
29 августа
Фото«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
28 августа
1
ФотоДортмундская «Боруссия» подписала игрока «Челси»
27 августа
Фото«Байер» подписал 5-кратного победителя Лиги чемпионов
26 августа
«Боруссия» купила полузащитника «Челси» за 20 миллионов
26 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером
26 августа
Отец Беллингема устроил скандал в дортмундской «Боруссии»
25 августа
«Вокруг одни клоуны»: Бонифаци не сдержал эмоций после проваленего медосмотра в «Милане»
25 августа
2
«Бавария» усилится форвардом «Челси»
25 августа
3
Бундеслига. «Бавария» в матче-открытии не пощадила «Лейпциг» (6:0), у Кейна хет-трик
22 августа
2
Только один игрок провел больше сезонов в Бундеслиге, чем Нойер
22 августа
«Бавария» продала полузащитника за 15 миллионов
22 августа
Фото«Байер» купил защитника сборной Франции за 25+5 миллионов
21 августа
Фото«Байер» арендовал полузащитника «Манчестер Сити»
21 августа
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Германии
20 августа
3
10 лучших команд 21-го века по версии ESPN
16 августа
«РБ Лейпциг» заменит Шешко форвардом, на которого претендовали «Спартак» и «Зенит»
13 августа
Фото«Байер» приобрел вингера и вратаря
12 августа
1
Стала известна зарплата Комана в случае перехода в «Аль-Наср»
8 августа
1
Реакция Кейна на уход Хын-Мин Сона из «Тоттенхэма»
8 августа
2
ФотоУчастник ЛЧ из Германии приобрел японского вингера за 21+1 миллион евро
7 августа
Фото«Байер» продлил контракт с шестым бомбардиром в истории клуба
4 августа
Фото«Бавария» показала новую форму с логотипом 1920-х годов
2 августа
У вратаря «Баварии» умер 6-летний сын
1 августа
3
«Бавария» отреагировала на гибель олимпийской чемпионки в горах Пакистана
30 июля
2
Фото⚡ «Бавария» купила Диаса у «Ливерпуля» за 70 миллионов
30 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 