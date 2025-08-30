30.08.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
4-2-3-1
30
3
Сугавара
31
4
Штарк
27
Агу
24
14
Линен
17
Груль
20
Шмид
11
Нджинма
7
Мбангула
3-3-2-2
1
Флеккен
12
Тапсоба
4
Куанса
20
Гримальдо
16
Тапе
24
Гарсия
8
Андрих
23
Телла
10
Тилльман
35
14
Шик
11
Нджинма
28
Алверу
28
Алверу
11
Нджинма
24
10
Биттенкурт
10
Биттенкурт
24
7
Мбангула
23
Шмидт
23
Шмидт
7
Мбангула
17
Груль
9
Топп
9
Топп
17
Груль
16
Тапе
5
Баде
5
Баде
16
Тапе
24
Гарсия
25
Паласиос
25
Паласиос
24
Гарсия
10
Тилльман
9
Эчеверри
9
Эчеверри
10
Тилльман
35
19
Поку
19
Поку
35
23
Телла
30
30
23
Телла
Статистика матча Вердер - Байер
3
1
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
454
574
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.91
1.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Байера», 2-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Байер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»