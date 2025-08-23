Введите ваш ник на сайте
  «Женис» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025

«Женис» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025

Вчера, 15:45
Женис
23.08.2025, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Астана
60' Э. Лобжанидзе 73' Э. Лобжанидзе
81' Н. Грипши (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
4
Саги Совет
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
10
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
14
Ардак Саулет
ЛВ
8
Динмухамед Караман
ПВ
19
Адилио Сантос
ПВ
11
Аслан Адиль
ПВ
20
Rui Batalha
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
45
Алекса Аманович
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Ян Вороговский
ЦП
77
Назми Грипши
АП
8
Иван Башич
АП
28
Усман Камара
ЛВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Женис
40
Разак Абалора
ВР
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
2
Амандык Набиханов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
5
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
87
Жан Мартинс
ЦП
71
Дархан Бердибек
ЦП
9
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Астана
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Макс Эбонг
АП
11
Дритон Камай
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
4-1-3-2
1
Игнатович
4
Совет
63
Сараванья
10
Тевзадзе
25
Ром
7
Куат
14
Саулет
19
Сантос
11
Адиль
20
8
Караман
4-1-3-1
74
Сейсен
3
Калайца
5
Казуколовас
2
Бартолец
45
Аманович
6
Вороговский
77
Грипши
8
Башич
28
Камара
9
Жоффри
20
87
Мартинс
87
Мартинс
20
11
Адиль
9
Лобжанидзе
9
Лобжанидзе
11
Адиль
28
Камара
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
28
Камара
8
Башич
7
Эбонг
7
Эбонг
8
Башич
Жаксылык
11
Камай
11
Камай
Жаксылык
9
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
9
Жоффри
Статистика матча Женис - Астана
5
2
Желтые карточки
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Астаны», 22-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис»«Астана»

«Женис» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Женис
