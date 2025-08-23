23.08.2025, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
4-1-3-2
1
Игнатович
4
Совет
63
Сараванья
10
Тевзадзе
25
Ром
7
Куат
14
Саулет
19
Сантос
11
Адиль
20
8
Караман
4-1-3-1
74
Сейсен
3
Калайца
5
Казуколовас
2
Бартолец
45
Аманович
6
Вороговский
77
Грипши
8
Башич
28
Камара
9
Жоффри
20
Остались в запасе
Женис
Астана
40
Разак Абалора
ВР
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
2
Амандык Набиханов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
5
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
Главный тренер
Пиралы Алиев
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Женис - Астана
5
2
Желтые карточки
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Астаны», 22-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Астана»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»