  • Главная
  • Новости
  • «Нафтан» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

«Нафтан» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

Вчера, 17:03
Нафтан
16.08.2025, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Витебск
45' A. Rakhimov 78' К. Леонович 89' К. Леонович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
52
Егор Кресс
ОП
19
Alisher Rakhimov
ЦП
10
Евген Протасов
ЛВ
92
Кирилл Леонович
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Ян Скибский
ЛП
20
Евгений Краснов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
39
Дмитрий Гирс
ПВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
4
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
4
Антон Суша
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
31
Руслан Розиев
ПВ
99
Иван Грудько
ЦФ
9
Matvey Susha
ЦФ
Витебск
1
Дмитрий Гущенко
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
88
Daniil Pesnyak
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
77
Mikhail Osipov
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Харитонович
21
Сидор
3
Костомаров
88
Драбатович
5
Лебедев
66
Камара
52
Кресс
19
10
Протасов
92
Леонович
8
Ермакович
3-4-1-2
12
Харитонов
3
Жумаев
22
Егоров
23
Наумов
20
Краснов
7
Лисовский
26
Тихоновский
18
Скибский
39
Гирс
4
Горбачик
37
Радиковский
8
Ермакович
12
Жвирбля
12
Жвирбля
8
Ермакович
66
Камара
7
Колядко
7
Колядко
66
Камара
10
Протасов
17
Копытич
17
Копытич
10
Протасов
19
31
Розиев
31
Розиев
19
92
Леонович
99
Грудько
99
Грудько
92
Леонович
7
Лисовский
14
Червяков
14
Червяков
7
Лисовский
4
Горбачик
9
Теверов
9
Теверов
4
Горбачик
Остались в запасе
Нафтан
Витебск
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
4
Антон Суша
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
9
Matvey Susha
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
1
Дмитрий Гущенко
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
88
Daniil Pesnyak
ЦП
77
Mikhail Osipov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
4
Антон Суша
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
9
Matvey Susha
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Гущенко
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
88
Daniil Pesnyak
ЦП
77
Mikhail Osipov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Нафтан - Витебск
2
2
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Витебска», 18-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан»«Витебск»

«Нафтан» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Нафтан
Все новости
