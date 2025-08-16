16.08.2025, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
4-2-1-2-1
13
Харитонович
21
Сидор
3
Костомаров
88
Драбатович
5
Лебедев
66
Камара
52
Кресс
19
10
Протасов
92
Леонович
8
Ермакович
3-4-1-2
12
Харитонов
3
Жумаев
22
Егоров
23
Наумов
20
Краснов
7
Лисовский
26
Тихоновский
18
Скибский
39
Гирс
4
Горбачик
37
Радиковский
8
Ермакович
Остались в запасе
Нафтан
Витебск
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
4
Антон Суша
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
9
Matvey Susha
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
1
Дмитрий Гущенко
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
88
Daniil Pesnyak
ЦП
77
Mikhail Osipov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Нафтан - Витебск
2
2
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Витебска», 18-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Витебск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»