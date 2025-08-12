12.08.2025, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
3-1-1-1-4
93
Михаил
2
Пилеас
23
Люккассен
77
Коррейя
26
Суньич
88
Пепе
17
Оршич
7
Бруно
30
22
Танкович
5
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
4
Попов
32
Михавко
44
Дубинчак
6
Бражко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
11
Ванат
17
Оршич
2
Остались в запасе
Пафос
Динамо К
82
Petros Petrou
ВР
99
Атанасиос Пападудис
ВР
35
Pedrão
ЦЗ
70
Мариос Илия
ЦФ
9
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
5
Александр Яцик
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Пафос - Динамо К
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Пафос» против «Динамо» К, 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, ответный матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Динамо» К
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»