Смотреть прямую трансляцию матча «Пафос» против «Динамо» К, 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, ответный матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Динамо» К