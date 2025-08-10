Введите ваш ник на сайте
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025

10 августа, 15:20
Динамо-Брест
10.08.2025, воскресенье, 16:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Нафтан
23' Е. Корцов 84' И. Коновалов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
19
Денис Поляков
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
11
Денис Ковалевич
ЦП
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
8
Антон Шрамченко
ЛВ
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
23
Мидо Кингу
ЛЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
10
Евген Протасов
ЛВ
31
Руслан Розиев
ПВ
92
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Динамо-Брест
49
Артем Каратай
ВР
30
Mikhail Klachkovich
ВР
44
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
47
Тимофей Мартынов
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
3
Никита Костомаров
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
19
Alisher Rakhimov
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Игнат Пранович
ПВ
99
Иван Грудько
ЦФ
20
Нугзар Спандерашвили
ЦФ
4-1-3-2
16
Козакевич
18
Степанов
22
Павловец
19
Поляков
77
Юзепчук
4
Оладойе
11
Ковалевич
10
Лисакович
17
Коновалов
8
Шрамченко
24
Корцов
3-4-3
1
Денисенко
21
Сидор
5
Лебедев
44
Санников
88
Драбатович
52
Кресс
66
Камара
23
Кингу
92
Леонович
31
Розиев
10
Протасов
Статистика матча Динамо-Брест - Нафтан
1
2
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Нафтана», 17 тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Нафтан»

«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан Динамо-Брест
