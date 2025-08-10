10.08.2025, воскресенье, 16:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
4-1-3-2
16
Козакевич
18
Степанов
22
Павловец
19
Поляков
77
Юзепчук
4
Оладойе
11
Ковалевич
10
Лисакович
17
Коновалов
8
Шрамченко
24
Корцов
3-4-3
1
Денисенко
21
Сидор
5
Лебедев
44
Санников
88
Драбатович
52
Кресс
66
Камара
23
Кингу
92
Леонович
31
Розиев
10
Протасов
Остались в запасе
Динамо-Брест
Нафтан
49
Артем Каратай
ВР
30
Mikhail Klachkovich
ВР
44
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
Главный тренер
Александр Седнев
13
Алексей Харитонович
ВР
3
Никита Костомаров
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Динамо-Брест - Нафтан
1
2
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Нафтана», 17 тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Нафтан»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»