18.05.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 36 тур
Турция. Суперлига, 36 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-2-2-2-1
16
Муслера
13
Эльмали
23
Санчес
14
Бартакжи
99
Лемина
34
Торрейра
19
Акгюн
8
Сара
21
Йилмаз
7
Салаи
45
Осимхен
2-1-3-3-1
25
Баязит
5
Хосейни
23
Кароль
3
Аттама
10
Бурабиа
6
Карими
8
Йилмаз
7
Кардозу
28
Дживелек
25
Саздаги
9
Назон
14
Бартакжи
23
Айхан
23
Айхан
14
Бартакжи
99
Лемина
18
Кутлу
18
Кутлу
99
Лемина
7
Салаи
95
Франковски
95
Франковски
7
Салаи
21
Йилмаз
10
Мертенс
10
Мертенс
21
Йилмаз
8
Сара
7
Мората
7
Мората
8
Сара
10
Бурабиа
17
Жанвье
17
Жанвье
10
Бурабиа
23
Кароль
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
23
Кароль
6
Карими
55
55
6
Карими
3
Аттама
16
16
3
Аттама
25
Саздаги
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
25
Саздаги
Остались в запасе
Галатасарай
Кайсериспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Онурджан Пири
ВР
38
Kayra Cihan
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
1
Онурджан Пири
ВР
38
Kayra Cihan
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Галатасарай - Кайсериспор
4
1
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
9
Офсайды
2
4
Количество передач
485
334
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
14
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
18
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.66
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Кайсериспора», 36-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Кайсериспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»