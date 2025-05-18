Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Галатасарай» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 17:50
Галатасарай
18.05.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 36 тур
3 : 0
Завершен
Кайсериспор
26' В. Осимхен 29' Б. Йилмаз 89' Ф. Муслера (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Юнус Акгюн
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Али Карими
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
25
Гекхан Саздаги
(К) ЛВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
7
Мигел Кардозу
ПВ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Кайсериспор
1
Онурджан Пири
ВР
38
Kayra Cihan
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Муслера
13
Эльмали
23
Санчес
14
Бартакжи
99
Лемина
34
Торрейра
19
Акгюн
8
Сара
21
Йилмаз
7
Салаи
45
Осимхен
2-1-3-3-1
25
Баязит
5
Хосейни
23
Кароль
3
Аттама
10
Бурабиа
6
Карими
8
Йилмаз
7
Кардозу
28
Дживелек
25
Саздаги
9
Назон
14
Бартакжи
23
Айхан
23
Айхан
14
Бартакжи
99
Лемина
18
Кутлу
18
Кутлу
99
Лемина
7
Салаи
95
Франковски
95
Франковски
7
Салаи
21
Йилмаз
10
Мертенс
10
Мертенс
21
Йилмаз
8
Сара
7
Мората
7
Мората
8
Сара
10
Бурабиа
17
Жанвье
17
Жанвье
10
Бурабиа
23
Кароль
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
23
Кароль
6
Карими
55
55
6
Карими
3
Аттама
16
16
3
Аттама
25
Саздаги
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
25
Саздаги
Остались в запасе
Галатасарай
Кайсериспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Онурджан Пири
ВР
38
Kayra Cihan
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
1
Онурджан Пири
ВР
38
Kayra Cihan
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Галатасарай - Кайсериспор
4
1
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
9
Офсайды
2
4
Количество передач
485
334
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
14
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
18
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.66
0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Кайсериспора», 36-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Кайсериспор»

«Галатасарай» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Кайсериспор Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Зенит» получил предложение по Энрике на 30+5 миллионов
18:39
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
1
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
Все новости
Все новости
Аугусто рассказал о влиянии Текке на свой трансфер в «Зенит»
18:11
Салах может сыграть против «Зенита» осенью
14:06
3
«Галатасарай» улучшил предложение по Батракову
08:31
5
Турецкий журналист – о ценах на Кисляка и Батракова: «Русские сошли с ума»
Вчера, 23:08
12
ЦСКА шокировал «Бешикташ» ценой на Кисляка
Вчера, 21:50
7
«Краснодар» ответил на предложение «Фенербахче» по Агкацеву
Вчера, 20:12
7
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
Вчера, 17:45
1
Салах договорился с новым клубом
Вчера, 17:23
Мостовой сказал, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
Вчера, 12:43
3
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
Вчера, 10:18
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
3 августа
8
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
3 августа
6
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
3 августа
3
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
3 августа
4
«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию
3 августа
13
Названа сумма, которую «Локомотив» хочет получить за Батракова
3 августа
4
В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Батракова в «Галатасарай»
2 августа
1
«Галатасарай» близок к подписанию Батракова: названы сумма трансфера и размер зарплаты игрока
2 августа
20
В «Гезтепе» высказались о трансфере Жуана в ЦСКА
2 августа
7
У ЦСКА может сорваться трансфер нападающего
2 августа
4
В ЦСКА прокомментировали трансфер форварда Жуана
1 августа
Еще один турецкий клуб включился в борьбу за Салаха
1 августа
1
«Спартаку» посоветовали форварда, забивавшего на ЧМ-2026
1 августа
3
Батраков ответил на предложение «Галатасарая»
1 августа
12
«Галатасарай» хочет подписать футболиста сборной России вместо участника ЧМ-2026
1 августа
6
Макаров – о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов»
30 июля
4
«Зенит» сыграет с командой Текке
29 июля
1
ЦСКА предложили подписать Икарди
29 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+