11.05.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
4 : 3
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-2-3-1
25
Щесны
18
Мартин
22
Кубарси
26
Мартинес
24
Гарсия
20
Педри
21
де Йонг
7
Торрес
10
Ольмо
11
Рафинья
19
Ямаль
2-1-3-3-1
1
Куртуа
17
Асенсио
20
Гарсия
8
Чуамени
8
Вальверде
19
Себальос
10
Беллингем
21
Васкес
8
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
22
Кубарси
3
Бальде
3
Бальде
22
Кубарси
18
Мартин
15
Кристенсен
15
Кристенсен
18
Мартин
24
Гарсия
39
Форт
39
Форт
24
Гарсия
7
Торрес
9
Гави
9
Гави
7
Торрес
10
Ольмо
16
Лопес
16
Лопес
10
Ольмо
19
Себальос
10
Модрич
10
Модрич
19
Себальос
7
Винисиус
21
Муньос
21
Муньос
7
Винисиус
8
Гюлер
10
Диас
10
Диас
8
Гюлер
21
Васкес
9
Эндрик
9
Эндрик
21
Васкес
Остались в запасе
Барселона
Реал
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Барселона - Реал
4
3
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
17
15
Офсайды
1
5
Количество передач
478
295
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
4.18
2.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Реала», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»