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  • «Барселона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Барселона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

11 мая 2025, 16:05
Барселона
11.05.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
4 : 3
Завершен
Реал
19' Э. Гарсия 32' Л. Ямаль 34' Рафинья 45' Рафинья
5' К. Мбаппе (П) 14' К. Мбаппе 70' К. Мбаппе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
19
Ламин Ямаль
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
11
Рафинья
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
7
Винисиус
ЛВ
21
Лукас Васкес
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
9
Гави
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
21
Виктор Муньос
ЦП
10
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-2-3-1
25
Щесны
18
Мартин
22
Кубарси
26
Мартинес
24
Гарсия
20
Педри
21
де Йонг
7
Торрес
10
Ольмо
11
Рафинья
19
Ямаль
2-1-3-3-1
1
Куртуа
17
Асенсио
20
Гарсия
8
Чуамени
8
Вальверде
19
Себальос
10
Беллингем
21
Васкес
8
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
22
Кубарси
3
Бальде
3
Бальде
22
Кубарси
18
Мартин
15
Кристенсен
15
Кристенсен
18
Мартин
24
Гарсия
39
Форт
39
Форт
24
Гарсия
7
Торрес
9
Гави
9
Гави
7
Торрес
10
Ольмо
16
Лопес
16
Лопес
10
Ольмо
19
Себальос
10
Модрич
10
Модрич
19
Себальос
7
Винисиус
21
Муньос
21
Муньос
7
Винисиус
8
Гюлер
10
Диас
10
Диас
8
Гюлер
21
Васкес
9
Эндрик
9
Эндрик
21
Васкес
Остались в запасе
Барселона
Реал
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Барселона - Реал
4
3
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
17
15
Офсайды
1
5
Количество передач
478
295
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
4.18
2.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Реала», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Реал»

«Барселона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Барселона
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