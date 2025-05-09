09.05.2025, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 35 тур
Турция. Суперлига, 35 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
4-4-1-1
16
Зенгезер
21
Опери
5
Дуарте
3
Опоку
42
Саинер
20
Гюнеш
13
Креспо
8
Кеман
7
Сари
77
Брнич
9
Пентек
3-3-3-1
1
Ливакович
18
Мюлдюр
34
Карлос
37
Шкриньяр
4
Амрабат
5
Юкшек
7
Фред
18
Костич
94
Талиска
10
Тадич
11
Джеко
42
Саинер
36
Эбоселе
36
Эбоселе
42
Саинер
20
Гюнеш
5
Эздемир
5
Эздемир
20
Гюнеш
7
Сари
9
Тюрук
9
Тюрук
7
Сари
8
Кеман
17
Беяз
17
Беяз
8
Кеман
34
Карлос
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
34
Карлос
94
Талиска
17
Кахведжи
17
Кахведжи
94
Талиска
7
Фред
17
Шиманьски
17
Шиманьски
7
Фред
5
Юкшек
70
Айдын
70
Айдын
5
Юкшек
11
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
11
Джеко
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
98
Дениз Дилмен
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
11
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
11
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Остались в запасе
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Фенербахче
1
4
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
16
Офсайды
0
3
Количество передач
441
435
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.46
3.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» против «Фенербахче», 35-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»