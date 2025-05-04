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  • «Болонья» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Болонья» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 20:35
Болонья
04.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
54' Р. Фройлер
9' К. Тюрам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
(К) ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
21
Тимоти Веа
ЦФ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
21
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
4-2-1-3
1
Скорупски
33
Миранда
3
Лукуми
31
Беукема
29
Де Сильвестри
19
Фергюсон
8
Фройлер
28
Камбьяги
24
Даллинга
21
Одгор
7
Орсолини
3-3-1-1-2
16
Ди Грегорио
37
Савона
15
Калюлю
27
Камбьясо
13
Вейга
5
Локателли
19
Тюрам
8
МакКенни
23
Гонсалес
39
Муани
21
Веа
33
Миранда
22
Ликояннис
22
Ликояннис
33
Миранда
29
Де Сильвестри
2
Калабрия
2
Калабрия
29
Де Сильвестри
8
Фройлер
4
Побега
4
Побега
8
Фройлер
7
Орсолини
30
Домингес
30
Домингес
7
Орсолини
21
Одгор
9
Кастро
9
Кастро
21
Одгор
5
Локателли
21
Луис
21
Луис
5
Локателли
21
Веа
17
Аджич
17
Аджич
21
Веа
39
Муани
7
Мбангула
7
Мбангула
39
Муани
23
Гонсалес
7
Консейсау
7
Консейсау
23
Гонсалес
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Болонья - Ювентус
1
2
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
6
19
Офсайды
4
3
Количество передач
417
235
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.45
0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Ювентуса», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Ювентус»

«Болонья» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Болонья
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