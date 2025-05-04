04.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-2-1-3
1
Скорупски
33
Миранда
3
Лукуми
31
Беукема
29
Де Сильвестри
19
Фергюсон
8
Фройлер
28
Камбьяги
24
Даллинга
21
Одгор
7
Орсолини
3-3-1-1-2
16
Ди Грегорио
37
Савона
15
Калюлю
27
Камбьясо
13
Вейга
5
Локателли
19
Тюрам
8
МакКенни
23
Гонсалес
39
Муани
21
Веа
33
Миранда
22
Ликояннис
22
Ликояннис
33
Миранда
29
Де Сильвестри
2
Калабрия
2
Калабрия
29
Де Сильвестри
8
Фройлер
4
Побега
4
Побега
8
Фройлер
7
Орсолини
30
Домингес
30
Домингес
7
Орсолини
21
Одгор
9
Кастро
9
Кастро
21
Одгор
5
Локателли
21
Луис
21
Луис
5
Локателли
21
Веа
17
Аджич
17
Аджич
21
Веа
39
Муани
7
Мбангула
7
Мбангула
39
Муани
23
Гонсалес
7
Консейсау
7
Консейсау
23
Гонсалес
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Болонья - Ювентус
1
2
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
6
19
Офсайды
4
3
Количество передач
417
235
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.45
0.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Ювентуса», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»