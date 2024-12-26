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  • «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2024

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2024

26 декабря 2024, 19:20
Вулверхэмптон
26.12.2024, четверг, 20:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
58' М. Кунья 90+9' Х. Хванг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
27
Нельсон Семеду
(К) ПЗ
7
Андре
ОП
8
Жоао Гомес
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Вулверхэмптон
31
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Томми Дойл
ЦП
10
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
9
Карлос Форбс
ЛВ
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
33
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Са
2
Доэрти
4
Буэно
24
Тоти
15
Айт Нури
7
Андре
27
Семеду
8
Гомес
11
Гедеш
22
Ларсен
9
Кунья
3-3-1-2-1
24
Онана
15
Йоро
5
Магуайр
6
Мартинес
5
Далот
5
Угарте
3
Мазрауи
37
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Хойлунд
22
Ларсен
15
Доусон
15
Доусон
22
Ларсен
15
Айт Нури
21
Гомеш
21
Гомеш
15
Айт Нури
8
Гомес
7
Дойл
7
Дойл
8
Гомес
27
Семеду
10
Беллегард
10
Беллегард
27
Семеду
11
Гедеш
20
Хванг
20
Хванг
11
Гедеш
37
Мэйну
5
Каземиро
5
Каземиро
37
Мэйну
5
Угарте
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Угарте
16
Диалло
49
Гарначо
49
Гарначо
16
Диалло
15
Йоро
7
Антони
7
Антони
15
Йоро
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
31
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлос Форбс
ЛВ
Главный тренер
Витор Перейра
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
33
Тоби Колльер
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
31
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлос Форбс
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
33
Тоби Колльер
ОП
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
2
1
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
12
Офсайды
3
1
Количество передач
470
455
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.97
0.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Манчестер Юнайтед», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон»«Манчестер Юнайтед»

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон
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