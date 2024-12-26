26.12.2024, четверг, 20:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
3-3-1-1-2
1
Са
2
Доэрти
4
Буэно
24
Тоти
15
Айт Нури
7
Андре
27
Семеду
8
Гомес
11
Гедеш
22
Ларсен
9
Кунья
3-3-1-2-1
24
Онана
15
Йоро
5
Магуайр
6
Мартинес
5
Далот
5
Угарте
3
Мазрауи
37
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Хойлунд
22
Ларсен
15
Доусон
15
Доусон
22
Ларсен
15
Айт Нури
21
Гомеш
21
Гомеш
15
Айт Нури
8
Гомес
7
Дойл
7
Дойл
8
Гомес
27
Семеду
10
Беллегард
10
Беллегард
27
Семеду
11
Гедеш
20
Хванг
20
Хванг
11
Гедеш
37
Мэйну
5
Каземиро
5
Каземиро
37
Мэйну
5
Угарте
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Угарте
16
Диалло
49
Гарначо
49
Гарначо
16
Диалло
15
Йоро
7
Антони
7
Антони
15
Йоро
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
31
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлос Форбс
ЛВ
Главный тренер
Витор Перейра
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
33
Тоби Колльер
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
31
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлос Форбс
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
33
Тоби Колльер
ОП
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
2
1
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
12
Офсайды
3
1
Количество передач
470
455
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.97
0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Манчестер Юнайтед», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»