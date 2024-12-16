Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Адана Демирспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024

«Адана Демирспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024

16 декабря 2024, 17:50
Адана Демирспор
16.12.2024, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Бешикташ
31' Ю. Бараши 39' А. Аимбетов
72' А. Мусрати
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
55
Толга Календер
ЦП
6
Izzet Celik
ЦП
58
Маэстро
ЦП
7
Юсуф Сари
(К) ПП
2
Арда Куртулан
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
11
Ali Yavuz Kol
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
27
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
90
Ahmet Yilmaz
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
21
Bunyamin Balat
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
29
Florent Shehu
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
87
Osman Kaynak
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
10
Жоау Мариу
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
27
Арда Кылыч
ЛВ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
2-4-4
27
6
Гюлер
3
Бурак
55
Календер
6
58
7
Сари
2
Куртулан
11
9
Бараши
95
Аимбетов
3-4-1-2
34
Гюнок
23
Санук
53
Топджу
27
Масуаку
73
Мусрати
8
Учан
21
Окслэд-Чемберлен
22
Свенссон
70
Келеш
27
Рафа
90
Кылыксой
11
21
21
11
95
Аимбетов
29
29
95
Аимбетов
8
Учан
10
Мариу
10
Мариу
8
Учан
27
Масуаку
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
27
Масуаку
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мучи
10
Мучи
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Адана Демирспор
Бешикташ
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
90
Ahmet Yilmaz
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
60
Ozan Demirbag
ЦФ
87
Osman Kaynak
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
6
Онур Булут
ПП
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
90
Ahmet Yilmaz
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
60
Ozan Demirbag
ЦФ
87
Osman Kaynak
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
6
Онур Булут
ПП
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Адана Демирспор - Бешикташ
2
1
1
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
14
Нарушения
10
13
Офсайды
2
3
Количество передач
262
488
Сейвы
8
5
Точность передач %
72
80
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Адана Демирспор» против «Бешикташа», 16-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Адана Демирспор» – «Бешикташ»

«Адана Демирспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Адана Демирспор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
Турецкий журналист – о ценах на Кисляка и Батракова: «Русские сошли с ума»
Вчера, 23:08
4
ЦСКА шокировал «Бешикташ» ценой на Кисляка
Вчера, 21:50
3
«Краснодар» ответил на предложение «Фенербахче» по Агкацеву
Вчера, 20:12
5
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
Вчера, 17:45
1
Салах договорился с новым клубом
Вчера, 17:23
Мостовой сказал, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
Вчера, 12:43
3
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
Вчера, 10:18
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
3 августа
8
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
3 августа
6
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
3 августа
3
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
3 августа
4
«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию
3 августа
13
Названа сумма, которую «Локомотив» хочет получить за Батракова
3 августа
4
В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Батракова в «Галатасарай»
2 августа
1
«Галатасарай» близок к подписанию Батракова: названы сумма трансфера и размер зарплаты игрока
2 августа
20
В «Гезтепе» высказались о трансфере Жуана в ЦСКА
2 августа
7
У ЦСКА может сорваться трансфер нападающего
2 августа
4
В ЦСКА прокомментировали трансфер форварда Жуана
1 августа
Еще один турецкий клуб включился в борьбу за Салаха
1 августа
1
«Спартаку» посоветовали форварда, забивавшего на ЧМ-2026
1 августа
3
Батраков ответил на предложение «Галатасарая»
1 августа
12
«Галатасарай» хочет подписать футболиста сборной России вместо участника ЧМ-2026
1 августа
6
Макаров – о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов»
30 июля
4
«Зенит» сыграет с командой Текке
29 июля
1
ЦСКА предложили подписать Икарди
29 июля
2
Агент Икарди прокомментировал трансфер Мауро в Россию
29 июля
1
ЦСКА договорился о покупке Жуана
29 июля
6
ЦСКА предложил 15 миллионов за бразильского форварда
28 июля
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+