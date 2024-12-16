16.12.2024, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 16 тур
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Адана Демирспор
Адана Демирспор
2-4-4
27
6
Гюлер
3
Бурак
55
Календер
6
58
7
Сари
2
Куртулан
11
9
Бараши
95
Аимбетов
3-4-1-2
34
Гюнок
23
Санук
53
Топджу
27
Масуаку
73
Мусрати
8
Учан
21
Окслэд-Чемберлен
22
Свенссон
70
Келеш
27
Рафа
90
Кылыксой
11
21
21
11
95
Аимбетов
29
29
95
Аимбетов
8
Учан
10
Мариу
10
Мариу
8
Учан
27
Масуаку
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
27
Масуаку
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мучи
10
Мучи
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Адана Демирспор
Бешикташ
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
90
Ahmet Yilmaz
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
60
Ozan Demirbag
ЦФ
87
Osman Kaynak
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
6
Онур Булут
ПП
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
90
Ahmet Yilmaz
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
60
Ozan Demirbag
ЦФ
87
Osman Kaynak
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
6
Онур Булут
ПП
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Адана Демирспор - Бешикташ
2
1
1
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
14
Нарушения
10
13
Офсайды
2
3
Количество передач
262
488
Сейвы
8
5
Точность передач %
72
80
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Адана Демирспор» против «Бешикташа», 16-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Адана Демирспор» – «Бешикташ»
- Прямой эфир матча будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»