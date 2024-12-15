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  • «Атлетико» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

«Атлетико» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

15 декабря 2024, 14:50
Атлетико
15.12.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
69' А. Серлот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
5
Луис Милья
ЦП
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
20
Альваро Родригес
ЦФ
77
Коба да Коста
ЦФ
17
Абдулайе Кейта
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
ЦП
11
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
6
Хуан Беррокаль
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
7
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
20
Галан
2
Лангле
2
Хименес
5
Льоренте
7
Де Пауль
8
Барриос
16
Лино
17
Симеоне
7
Гризманн
9
Альварес
3-2-2-3
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
3
Альдрете
21
Иглесиас
12
Ньом
5
Милья
20
Сантьяго
17
Кейта
77
да Коста
20
Родригес
8
Барриос
24
Ле Норман
24
Ле Норман
8
Барриос
5
Льоренте
26
Молина
26
Молина
5
Льоренте
7
Гризманн
6
Коке
6
Коке
7
Гризманн
17
Симеоне
10
Корреа
10
Корреа
17
Симеоне
16
Лино
7
Серлот
7
Серлот
16
Лино
3
Альдрете
6
Беррокаль
6
Беррокаль
3
Альдрете
17
Кейта
12
Уче
12
Уче
17
Кейта
20
Родригес
19
Федерико
19
Федерико
20
Родригес
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
11
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
7
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
11
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
7
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетико - Хетафе
3
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
15
Офсайды
1
0
Количество передач
489
370
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Хетафе», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Хетафе»

«Атлетико» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Атлетико
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