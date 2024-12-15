15.12.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
20
Галан
2
Лангле
2
Хименес
5
Льоренте
7
Де Пауль
8
Барриос
16
Лино
17
Симеоне
7
Гризманн
9
Альварес
3-2-2-3
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
3
Альдрете
21
Иглесиас
12
Ньом
5
Милья
20
Сантьяго
17
Кейта
77
да Коста
20
Родригес
8
Барриос
24
Ле Норман
24
Ле Норман
8
Барриос
5
Льоренте
26
Молина
26
Молина
5
Льоренте
7
Гризманн
6
Коке
6
Коке
7
Гризманн
17
Симеоне
10
Корреа
10
Корреа
17
Симеоне
16
Лино
7
Серлот
7
Серлот
16
Лино
3
Альдрете
6
Беррокаль
6
Беррокаль
3
Альдрете
17
Кейта
12
Уче
12
Уче
17
Кейта
20
Родригес
19
Федерико
19
Федерико
20
Родригес
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
11
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
7
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
11
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
7
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетико - Хетафе
3
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
15
Офсайды
1
0
Количество передач
489
370
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Хетафе», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»