14.12.2024, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-4-2-1
12
Рульи
26
Мерлен
5
Балерди
62
Мурильо
14
Рабьо
23
Хейбьерг
21
Ронжье
19
Кондогбиа
11
Энрике
11
Гринвуд
17
Мопе
4-1-2-2-1
30
Шевалье
2
Манди
18
Диаките
4
Александро
5
Гудмундссон
6
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
11
Жегрова
26
Фернандес-Пардо
10
Дэвид
21
Ронжье
13
Корнелиус
13
Корнелиус
21
Ронжье
26
Мерлен
14
Лирола
14
Лирола
26
Мерлен
11
Гринвуд
26
Надир
26
Надир
11
Гринвуд
17
Мопе
11
Роу
11
Роу
17
Мопе
11
Жегрова
5
Баккер
5
Баккер
11
Жегрова
2
Манди
15
Менье
15
Менье
2
Манди
6
Мукау
20
Гомеш
20
Гомеш
6
Мукау
10
Харальдссон
20
Кабелла
20
Кабелла
10
Харальдссон
26
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
11
Сахрауи
26
Фернандес-Пардо
Остались в запасе
Марсель
Лилль
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
25
Амин Арит
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
6
Айюб Буадди
АП
9
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
25
Амин Арит
АП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
6
Айюб Буадди
АП
9
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Марсель - Лилль
2
1
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
14
9
Офсайды
3
0
Количество передач
573
436
Сейвы
5
2
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.28
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Лилля», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»