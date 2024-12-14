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  • «Марсель» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

«Марсель» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

14 декабря 2024, 17:50
Марсель
14.12.2024, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
17' К. Мерлен
87' Б. Диаките
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
5
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
25
Амин Арит
АП
11
Джон Роу
ЛВ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
15
Тома Менье
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
20
Реми Кабелла
АП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Мохамед Байо
ЦФ
3-4-2-1
12
Рульи
26
Мерлен
5
Балерди
62
Мурильо
14
Рабьо
23
Хейбьерг
21
Ронжье
19
Кондогбиа
11
Энрике
11
Гринвуд
17
Мопе
4-1-2-2-1
30
Шевалье
2
Манди
18
Диаките
4
Александро
5
Гудмундссон
6
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
11
Жегрова
26
Фернандес-Пардо
10
Дэвид
21
Ронжье
13
Корнелиус
13
Корнелиус
21
Ронжье
26
Мерлен
14
Лирола
14
Лирола
26
Мерлен
11
Гринвуд
26
Надир
26
Надир
11
Гринвуд
17
Мопе
11
Роу
11
Роу
17
Мопе
11
Жегрова
5
Баккер
5
Баккер
11
Жегрова
2
Манди
15
Менье
15
Менье
2
Манди
6
Мукау
20
Гомеш
20
Гомеш
6
Мукау
10
Харальдссон
20
Кабелла
20
Кабелла
10
Харальдссон
26
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
11
Сахрауи
26
Фернандес-Пардо
Остались в запасе
Марсель
Лилль
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
25
Амин Арит
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
6
Айюб Буадди
АП
9
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
25
Амин Арит
АП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
6
Айюб Буадди
АП
9
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Марсель - Лилль
2
1
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
14
9
Офсайды
3
0
Количество передач
573
436
Сейвы
5
2
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.28
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Лилля», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель»«Лилль»

«Марсель» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Марсель
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