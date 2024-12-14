14.12.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
3-4-1-2
22
Лабрович
5
Матсима
6
Гаувелеув
31
Шлоттербек
13
Яннулис
17
Якич
10
Майер
27
Вольф
16
Ониика
20
Тиц
99
Эссенде
3-3-1-3
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
3
Хинкапе
30
Фримпонг
10
Джака
20
Гримальдо
8
Андрих
23
Телла
17
Вирц
11
Терье
13
Яннулис
8
Кудоссу
8
Кудоссу
13
Яннулис
10
Майер
36
Кемюр
36
Кемюр
10
Майер
20
Тиц
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
20
Тиц
99
Эссенде
17
Варгас
17
Варгас
99
Эссенде
16
Ониика
9
Мунье
9
Мунье
16
Ониика
20
Гримальдо
6
Белосян
6
Белосян
20
Гримальдо
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
23
Телла
24
Гарсия
24
Гарсия
23
Телла
8
Андрих
14
Паласиос
14
Паласиос
8
Андрих
11
Терье
10
Шик
10
Шик
11
Терье
Остались в запасе
Аугсбург
Байер
25
Даниэль Клейн
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
21
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
25
Даниэль Клейн
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
Остались в запасе
1
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
21
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Аугсбург - Байер
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
5
Офсайды
5
2
Количество передач
367
707
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.59
0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Байера», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»