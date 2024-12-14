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  • «Аугсбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

«Аугсбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

14 декабря 2024, 16:20
Аугсбург
14.12.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Байер
14' М. Терье 40' Ф. Вирц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
(К) ЦЗ
31
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
17
Кристиян Якич
ОП
10
Арне Майер
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
20
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Аугсбург
25
Даниэль Клейн
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
8
Хенри Кудоссу
ЦП
36
Мерт Кемюр
АП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
17
Рубен Варгас
ЛВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Байер
1
Матей Коварж
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
3-4-1-2
22
Лабрович
5
Матсима
6
Гаувелеув
31
Шлоттербек
13
Яннулис
17
Якич
10
Майер
27
Вольф
16
Ониика
20
Тиц
99
Эссенде
3-3-1-3
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
3
Хинкапе
30
Фримпонг
10
Джака
20
Гримальдо
8
Андрих
23
Телла
17
Вирц
11
Терье
13
Яннулис
8
Кудоссу
8
Кудоссу
13
Яннулис
10
Майер
36
Кемюр
36
Кемюр
10
Майер
20
Тиц
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
20
Тиц
99
Эссенде
17
Варгас
17
Варгас
99
Эссенде
16
Ониика
9
Мунье
9
Мунье
16
Ониика
20
Гримальдо
6
Белосян
6
Белосян
20
Гримальдо
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
23
Телла
24
Гарсия
24
Гарсия
23
Телла
8
Андрих
14
Паласиос
14
Паласиос
8
Андрих
11
Терье
10
Шик
10
Шик
11
Терье
Остались в запасе
Аугсбург
Байер
25
Даниэль Клейн
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
21
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
25
Даниэль Клейн
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
Остались в запасе
1
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
21
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Аугсбург - Байер
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
5
Офсайды
5
2
Количество передач
367
707
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.59
0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Байера», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Байер»

«Аугсбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Аугсбург
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