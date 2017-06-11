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11.06.2017 13:01Новым главным тренером английского «Халл Сити» стал хорошо знакомый российским болельщикам Леонид Слуцкий. Мнений о том, как российский специалист проявит себя на Туманном Альбионе много – я же хочу высказаться за то, что у Слуцкого есть шанс проявит
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30.03.2016 18:05Ближайшие шесть лет Адам Джонсон проведет в тюрьме. Там бывшему футболисту приходится несладко — на него нападают болельщики. Участник Блог-лиги «Red Card» рассказывает про игроков английской Премьер-лиги, побывавших за решеткой.1
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14.03.2016 00:00