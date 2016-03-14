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    14 марта 2016
    всё про тоже - кубок , Арсенал , Уотфорд.

    Надо это показывать и Ювентусу и ПСВ ну и Спалетти тоже не мешало бы , он в ответке настроил команду лучше чем в домашнем матче . Изучать им соперников прямых , то есть именно Баварию Атлентико Реал . Только помимо этого не будет лишним еще и поучиться таким вещам , присущим именно турнирам с функцией выбывания . А именно Флорес то ничего запредельного не показал , все что требовалость от него он сделал : состав выбран , замены определены , установка на матч команде сделана . От состава требовалось просто сделать победу фактом , и 100% с кем угодно поспорю что ни у кого в Уотфорде не возникает сомнений что именно их команда должна брать кубок. Это было ясно видно и по стилю игры команды и по индивидуальным действиям , я к тому , что и у Спалетти был похожий стиль , да только в ответном матче , не в домашнем , но у него может по другой простой причине - не было уже беспокойства за конечный результат. Так что , учись Аллегри , учись , кто там , Коку, учитесь и делайте выводы.

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