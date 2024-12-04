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    • Экс-тренер сборной России считает, что Соболеву стоит прикладывать больше усилий в «Зените»

    Экс-тренер сборной России считает, что Соболеву стоит прикладывать больше усилий в «Зените»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о переходе нападающего Ивана Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов» и приобретении петербуржцами у «Спартака» форварда Александра Соболева.

    «Сергеев, по-моему, сам устал быть в роли запасного игрока. Каждый футболист хочет играть как можно больше. У Сергеева это не получалось. Он, наверное, мог остаться и в составе «Зенита», но на ролях запасного игрока.

    Соболев, думаю, тоже сейчас не очень понимает свою миссию в команде. Его также после «Спартака», где он был игроком основного состава, сейчас не устраивает вот эта роль.

    Думаю, что ему надо прикладывать больше усилий, чтобы оказаться в позиции игрока, который будет претендовать на роль основного в составе такой орденоносной команды», – сказал Игнатьев.

    • Сергеев сделал дубль в ворота «Зенита» в гостевом матче 17-го тура РПЛ. «Крылья Советов» победили со счетом 3:2.
    • На счету Соболева пока нет результативных действий в текущем чемпионате России.

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    Источник: «Советский спорт»

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    04.12.2024 09:01
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    Комментарии (5)
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    Cleaner
    1733298933
    Соболеву пора завязывать с футболом. Его футбольная песенка спета. Продался Зениту, кинул Спартака, и больше ничего не хочет...(((
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    andr45
    1733299706
    В голеадоры на словах стремишься, Но ни никуда ты не годишься)))
    Ответить
    andr45
    1733299711
    «Угальде к столу, Соболева к столбу.» (древняя мангульская мудрость)
    Ответить
    Интерес
    1733301819
    Точно.Где бунт? Мятеж?? Революция???
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    Валя Ромашина
    1733578795
    Соболева покупаля надеясь ослабить Спартак , а вышло наоборот
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