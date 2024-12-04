Экс-тренер сборной России считает, что Соболеву стоит прикладывать больше усилий в «Зените»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о переходе нападающего Ивана Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов» и приобретении петербуржцами у «Спартака» форварда Александра Соболева.
«Сергеев, по-моему, сам устал быть в роли запасного игрока. Каждый футболист хочет играть как можно больше. У Сергеева это не получалось. Он, наверное, мог остаться и в составе «Зенита», но на ролях запасного игрока.
Соболев, думаю, тоже сейчас не очень понимает свою миссию в команде. Его также после «Спартака», где он был игроком основного состава, сейчас не устраивает вот эта роль.
Думаю, что ему надо прикладывать больше усилий, чтобы оказаться в позиции игрока, который будет претендовать на роль основного в составе такой орденоносной команды», – сказал Игнатьев.
- Сергеев сделал дубль в ворота «Зенита» в гостевом матче 17-го тура РПЛ. «Крылья Советов» победили со счетом 3:2.
- На счету Соболева пока нет результативных действий в текущем чемпионате России.