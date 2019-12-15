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17.05.2017 20:00Германия не привезет на Кубок конфедераций основной состав. Игроки «Барселоны» выбрали тренера. Дайджест событий дняСмолов хочет выиграть ЛЧ с «Миланом». «Уотфорд», куда может уйти Слуцкий, уволил тренера. Каррера ответил Романцеву на реплику о русском языке. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.4
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13.05.2017 22:00Чтобы уволить Грасию, «Рубину» нужно потратить 10 млн евро. «Уотфорд» готов поменять Маццарри на Слуцкого. Лоськов сыграл 12 минут против «Оренбурга». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.3
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