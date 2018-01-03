«Однажды меня приняли за наркоторговца и приставили ко лбу пистолет». Молодой бразилец становится звездой АПЛ

Запомните этого парня − скоро его имя будет везде.

В начале года «Бомбардир» рассказывает о тех, кто сделает 2018-й незабываемым. Первый текст − про Ришарлисона. В 14 лет его едва не застрелили, а уже в 20 он стал звездой в скромном «Уотфорде» и шумит на всю Англию.



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Небольшой город Нова-Венеция на юго-востоке Бразилии поражает красотой пляжей, но еще больше пугает развитой преступностью и паразитирующей бедностью. Оказавшись в одном из таких районов, вы либо услышите выстрелы пистолетов, либо встретите наркоторговца, либо соберете из этого комбо. Маленького Ришарлисона такие дикости совсем не пугали.

«У нас был небольшой дом с задним двором. Там народ прятал наркотики перед их продажей. Те люди были моими друзьями, поэтому я ничего не мог сделать против них. Сам я с этим не связывался. Некоторые друзья из того времени сейчас сидят в тюрьме», – вспоминает 20-летний бразилец.

Ришарлисон признается, что сам мог стать наркоторговцем: пойти по криминальному пути ему не дали тренеры, которые параллельно работали в полиции и регулярно давали жизненные поучения.

Ришарлисон в составе «Флуминенсе», откуда он перешел в «Уотфорд».

В семье Ришарлисона, кроме него самого, было еще два брата и сестры. Торговля наркотиками могла вытащить родных из болота нищеты, но мальчик не хотел лезть в противозаконный бизнес. Когда семье не хватало денег даже на еду, он просто отправлялся на улицу, где продавал мороженое и домашний шоколад. В 14 лет его жизнь едва не оборвалась: «Однажды какой-то парень приставил к моему лбу дуло пистолета, потому что принял меня за наркоторговца, который хотел занять его точку».

Забывать о бедах Ришарлисону помогал футбол.

Отец Ришарлисона играл на любительском уровне и всегда мечтал стать профессионалом, но не добился желаемого. Зато перенес нереализованные амбиции на старшего сына. «Когда мне было семь лет, папа подарил мне 10 мячей. Он хотел, чтобы я стал хорошим футболистом. Вместе с дядей я смотрел АПЛ по телевизору и был влюблен в то, что видел на экране. Однажды я сказал: «Скоро вы увидите меня там», – вспоминает игрок.

В 16 лет Ришарлисона отвергли сразу два клуба – «Аваи» и «Фигейренсе». После просмотров подросток возвращался домой с окровавленными ногами, покрытыми мозолями, но без нужного результата. Молодой футболист захлебывался в слезах и едва не впал в депрессию. Вылезти из эмоциональной ямы ему помогала только поддержка близких.

Все изменилось после встречи с агентом Ренато Веласко. «В первую же неделю он дал мне пару бутс. До этого я играл, в чем попало», – нападающий до сих пор благодарен агенту. Веласко поверил в парня: так Ришарлисон сначала оказался в клубе «Реал Нороэсте», с которым подписал первый профессиональный контракт, а потом – в «Америке Минейро». В последнем клубе агент не оставил игрока без поддержки: «Когда в 17 лет я оказался там, жена Веласко отправлялась в Белу-Оризонти, чтобы присмотреть за мной и покормить меня».

Академия «Америки Минейро» находилась в 350 милях от дома будущей звезды. 12-часовую поездку на автобусе туда Ришарлисону оплатил его друг. «Я был голоден и потратил деньги, предназначенные на обратный билет, на еду. Я остался без гроша в кармане, поэтому не мог быть вновь отвергнутым. В этом случае пришлось бы идти домой пешком», – смеется Ришарлисон.

Бразилец воспользовался шансом и уже скоро начал зарабатывать футболом: зарплата в «Америке Минейро» позволила ему не только вынырнуть из нищеты, но и купить отцу дом.

Этим Летом Ришарлисон оказался в Англии и освоился так быстро, что стал одним из главных открытий АПЛ. Трижды в неделю он берет уроки английского и не сильно тоскует по родине. Бразилец проводит свободное время вместе с Давидом Луисом и Виллианом: рубится в PlayStation, жарит барбекю и зажигает под самбу.

Потраченные на него 11,5 миллионов фунтов стерлингов постепенно окупаются: за полсезона в составе «Уотфорда» Ришарлисон набрал 12 очков (пять голов и семь результативных передач). Ожидаемо в игрока посыпались сравнения с великими бразильцами. «Нет, я не хочу быть «новым Роналдо» или «новым Ромарио». Меня вдохновляют не они, а мой дядя, который играет в любителях. Я хочу быть Ришарлисоном и творить собственную историю», – уверяет нападающий.

Важное достоинство Ришарлисона – его универсализм. За этот сезон бразилец вышел на всех позициях в атаке, но больше всего пользы принес с левого фланга, откуда прилетело четыре гола и два ассиста. Нападающий так или иначе создал треть всех голов «Уотфорда» в этом сезоне АПЛ и помогает команде не свалиться вниз турнирной таблицы.

Реактивность Ришарлисона подтверждает статистика: бразилец чаще всех получает по ногам и оказывается на газоне. Бразилец – в топе по количеству касаний мяча в чужой штрафной площади, ударов из-за ее пределов и созданных голевых моментов. По статистическим данным вингер – на одном уровне с Салахом, Агуэро и Кейном.

Фанаты «Уотфорда» полюбили игрока и придумали про него кричалку на мотив песни La Bamba. «Это первый раз, когда мне посвятили песню. Я хочу выучить ее и спеть вместе с ними. Их любовь заставляет меня играть лучше и бежать быстрее», – признается Ришарлисон.

twit text — Seleção Brasileira (@BrazilStat) December 12, 2017

Бразильские фанаты не такие и впечатляют его больше с отрицательной стороны: «В Бразилии после поражения лучше не появляться на глазах у болельщиков. Иногда они переступают грань. Когда я выступал за «Флуминенсе», фанаты не раз приезжали в аэропорт, чтобы наорать на нас».

Ришарлисон признается, что болельщики в Англии уважают игроков как личностей, поэтому он не стесняется выражать эмоции на поле: «После первого гола в АПЛ («Борнмуту») я чуть не расплакался. Это очень эмоциональный момент. А после второго гола («Вест Бромвичу») я сорвал с себя футболку. В раздевалке сказали, что меня за это накажут, но оно того стоило».

Взрывной подъем Ришарлисона не прошел мимо топ-клубов Англии. В Лондоне его ждут «Челси» и «Тоттенхэм». Но сам он не спешит сбегать из «Уотфорда»: «Бог сделал для меня все идеально, поэтому я хочу забить много голов и войти в историю этого клуба».

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