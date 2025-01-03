Амарал раскрыл подробности назначения Станковича в «Спартак»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, как в клубе пришли к решению назначить Деяна Станковича на пост главного тренера.

«После увольнения Абаскаля мы назначили временного тренера [Владимира Слишковича], а затем приготовили список из кандидатов, с которыми было бы интересно поговорить.

Я не хотел нанимать кого-либо, не пообщавшись предварительно и без собеседования. Станкович был одним из вариантов. Его порекомендовал нам агент, когда он ещe был в «Ференцвароше». Мы сразу же поймали контакт с Деяном.

То, как он видел игру и как хотел доминировать, – это связано с культурой «Спартака». Станкович – сильная личность, у нас сложилось очень прямое общение. Я сразу почувствовал, что это нужный нам тренер.

А Деян, судя по разговору со мной, тоже понял, что это будет правильный шаг. У нас сложилась крепкая связь с первого разговора.

Я поговорил с владельцами и генеральным директором клуба и сказал, что Станкович – тот тренер, который мне нужен. Ещe до того, как я написал окончательный отчeт о нeм», – заявил Амарал.