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    • Амарал раскрыл подробности назначения Станковича в «Спартак»

    Амарал раскрыл подробности назначения Станковича в «Спартак»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, как в клубе пришли к решению назначить Деяна Станковича на пост главного тренера.

    «После увольнения Абаскаля мы назначили временного тренера [Владимира Слишковича], а затем приготовили список из кандидатов, с которыми было бы интересно поговорить.

    Я не хотел нанимать кого-либо, не пообщавшись предварительно и без собеседования. Станкович был одним из вариантов. Его порекомендовал нам агент, когда он ещe был в «Ференцвароше». Мы сразу же поймали контакт с Деяном.

    То, как он видел игру и как хотел доминировать, – это связано с культурой «Спартака». Станкович – сильная личность, у нас сложилось очень прямое общение. Я сразу почувствовал, что это нужный нам тренер.

    А Деян, судя по разговору со мной, тоже понял, что это будет правильный шаг. У нас сложилась крепкая связь с первого разговора.

    Я поговорил с владельцами и генеральным директором клуба и сказал, что Станкович – тот тренер, который мне нужен. Ещe до того, как я написал окончательный отчeт о нeм», – заявил Амарал.

    • «Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидеров – 2 балла.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.01.2025 00:38
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    Комментарии (5)
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    БАЗАРА НЕТ
    1735874267
    Вандал и психопат это сейчас называется сильная личность)
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    ПалкоВводецъ007
    1735887976
    Просто выбрали лучшего из худших. Подобрали, никому не нужного физрука. Гыгыгы
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