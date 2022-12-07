- 6 января
- 11:41 Клуб РПЛ поборется за лучшего футболиста Туниса-2022 из «Ференцвароша» Черчесова 2
- 7 декабря 2022
- 00:45 ⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Испания проиграла Марокко и вылетела, Португалия разгромила Швейцарию 20
- 2 декабря 2022
- 17:50 Капитан сборной Туниса закончил международную карьеру после вылета с ЧМ-2022
- 1 декабря 2022
- 11:48 Защитник сборной Туниса: «Слуцкий – большой тренер» 3
- 10:20 Франция готовит жалобу в ФИФА из-за отмены гола Гризманна в ворота Туниса 5
- 08:57 Видео «Пипец, ребята, очередной трешак творится». Быстров – об отмене гола Гризманна 10
- 30 ноября 2022
- 21:32 Франция прервала победную серию на ЧМ
- 21:24 «Франция достигла цели». Дешам – после поражения от Туниса
- 20:45 Чернышов объяснил поражение Франции от Туниса 2
- 20:40 За Францию на ЧМ-2022 сыграли 24 игрока – это рекорд в истории турнира 1
- 20:29 Гол Франции Тунису отменили после финального свистка 5
- 19:57 ЧМ-2022. Франция проиграла Тунису (0:1) 4
- 17:10 Тунис – Франция: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 30 ноября
- 17:09 Где и во сколько смотреть матч Тунис – Франция: 30 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
- 16:56 Тунис – Франция: стартовые составы на матч ЧМ-2022
- 11:06 У лучшего бомбардира ЧМ-2022 Мбаппе обнаружили травму перед матчем с Тунисом
- 06:13 Во Франции узнали стартовый состав сборной на матч ЧМ-2022 с Тунисом 1
- 28 ноября 2022
- 10:43 Мбаппе хочет сыграть с Тунисом, несмотря на планируемую ротацию в сборной Франции