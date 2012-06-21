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Товарищеские матчи. Сборные
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Тунис
Новости
Новости сборной Туниса по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.ftf.org.tn/fr/home.asp
Тренер:
Моин Шаабани
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Результаты
Расписание
Таблица
Аршавин определил главное разочарование ЧМ-2026
25 июля
2
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
У 8 игроков одной из сборных-участниц ЧМ-2026 нашли следы допинга
3 июля
4
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Тедеев назвал главное разочарование ЧМ-2026: «Не пойму, к чему они готовились»
26 июня
Видео
Обзор матча Тунис – Нидерланды голы и лучшие моменты (Видео)
26 июня
ЧМ-2026. Нидерланды победили Тунис (3:1) и вышли в плей-офф с первого места
26 июня
1
Трансляция
Тунис – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026
26 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Где смотреть матч Тунис – Нидерланды: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
25 июня
Тунис – Нидерланды: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026
25 июня
Известны 13 участников плей-офф ЧМ-2026 и 7 вылетевших сборных
25 июня
1
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Аршавин назвал главное разочарование ЧМ-2026: «Исходит ощущение безнадежности»
24 июня
5
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
Известны 6 сборных, которые сыграют в плей-офф ЧМ-2026 и 4, которые не выйдут из группы
23 июня
3
Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
22 июня
1
Аршавин раскритиковал сборную на ЧМ-2026: «Впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму»
21 июня
9
Видео
Обзор матча Тунис – Япония голы и лучшие моменты (Видео)
21 июня
ЧМ-2026. Япония разгромила Тунис (4:0), африканцы вылетели
21 июня
12
Трансляция
Тунис – Япония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2026
21 июня
Где смотреть матч Тунис – Япония: во сколько прямая трансляция 21 июня 2026
20 июня
Коэффициенты букмекеров на матч: Тунис – Япония 21 июня 2026 года
20 июня
Тунис – Япония: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026
20 июня
Фото
Тунис назначил нового тренера по ходу чемпионата мира-2026
16 июня
2
Впервые в истории ЧМ тренера уволили после 1-го тура
15 июня
4
Тренер сборной, разгромленной в 1-м матче на ЧМ, назвал причину неудачи
15 июня
Тренер сборной Швеции оценил разгром Туниса
15 июня
ЧМ-2026. Швеция разгромила Тунис (5:1)
15 июня
1
1
2
3
4
5
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Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
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Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
2
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
3
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
2
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