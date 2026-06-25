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Тунис – Нидерланды: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

25 июня 2026 9:01
Тунис - Нидерланды
26 июн. 2026, пятница 02:00 | Чемпионат мира, группа F, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
победа Нидерландов с форой (-2,5)
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Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Туниса и Нидерландов пройдет 26 июня 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум». Обе команды подходят к решающему матчу с разными задачами: Нидерланды уже обеспечили себе выход в плей-офф с четырьмя очками после ничьей с Японией (2:2) и разгрома Швеции (5:1), и в этом матче решат вопрос первого места в группе. Тунис, напротив, потерял все шансы на выход из группы после разгромных поражений от Швеции (1:5) и Японии (0:4) – для них этот матч станет прощальным на турнире. Сможет ли аутсайдер достойно завершить турнир и преподнести сюрприз, или Нидерланды подтвердят статус фаворита и завершат групповой этап на мажорной ноте?

Кто победит в матче

Сборная Туниса подходит к игре в глубочайшем кризисе: всего один гол в пяти последних матчах (в среднем 0,2 за игру) и 15 пропущенных (3,0). Команда проиграла Швеции (1:5) и Японии (0:4) на турнире, а также потерпела поражения от Бельгии (0:5) и Австрии (0:1), и лишь сыграла вничью с Канадой (0:0). Атака африканцев практически не работает, а оборона регулярно пропускает по три-четыре гола за матч. Против организованной и мощной Нидерландов тунисцам будет крайне сложно создать моменты и сдержать натиск соперника.

Нидерланды подходят к игре с впечатляющей статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда разгромила Швецию (5:1) в прошлом туре, а также сыграла вничью с Японией (2:2), одержала победы над Узбекистаном (2:1), уступила Алжиру (0:1) и сыграла вничью с Эквадором (1:1). Голландцы имеют мощную атаку и опытных лидеров, способных решить исход любого матча. Даже с учетом возможной ротации состава, нидерландцы остаются явными фаворитами в этом матче.

Итоговый вывод: Нидерланды превосходят Тунис по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. Тунис уже потерял шансы на выход из группы и имеет одну из самых слабых атак на турнире. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа Нидерландов с разницей минимум в три мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Нидерландов.

Форма и история личных встреч

Тунис находится в кризисе, забивая всего 0,2 гола в среднем за последние пять матчей и пропуская три гола за игру, тогда как Нидерланды стабильно забивают и имеют опыт выступлений на крупных турнирах. В очных встречах команды обменивались ничьими, однако текущая форма и класс голландцев не оставляют сомнений в их превосходстве.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
2
Али Абди
ЛП
25
Анис Слимане
ЦП
17
Эйе Скири
ЦП
8
Элиас Саад
ЦП
10
Аннибал Меджбри
ЦП
20
Ян Валери
ПП
0
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
15
Мики ван де Вен
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
22
Дензел Дюмфрис
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
11
Коди Гакпо
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
3-5-1-1
16
Дамен
6
Бронн
3
Тальби
4
Рекик
2
Абди
17
Скири
8
Саад
10
Меджбри
20
Валери
25
Слимане
0
Тунекти
4-3-3
1
Вербрюгген
22
Дюмфрис
6
ван Хеке
4
ван Дейк
15
ван де Вен
8
Гравенберх
21
де Йонг
14
Рейндерс
11
Гакпо
19
Бробби
18
Мален
Остались в запасе
Тунис
Нидерланды
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Рональд Куман

Прогноз на победителя

Нидерланды имеют мощную атаку и играют против команды, которая пропускает в среднем три гола за матч и не может забить даже один. Учитывая разницу в классе и мотивацию голландцев, победа с разницей минимум в три мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Нидерландов с форой (-2,5) с коэффициентом 1.83. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Туниса и Нидерландов состоится 26 июня 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум» и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Тунис – Нидерланды: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

1.83
победа Нидерландов с форой (-2,5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Чемпионат мира Нидерланды Тунис
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