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    Результаты сборной Туниса по футболу

    Сайт www.ftf.org.tn/fr/home.asp
    Тренер Жалел Кадри
    Турниры:
    Чемпионат мира 2022, группа D
    3 тур
    		30 ноября, среда 18:00 Тунис 1:0 Франция
    2 тур
    		26 ноября, суббота 13:00 Тунис 0:1 Австралия
    1 тур
    		22 ноября, вторник 16:00 Дания 0:0 Тунис
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