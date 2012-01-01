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Чемпионат мира. 2022 Кубок африканских наций. 2021 Кубок африканских наций. Групповой этап 2019 Чемпионат мира. Групповой этап 2018 Кубок африканских наций. Групповой этап 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Групповой этап 2016/2017 Кубок Африканских Наций. Групповой этап 2015 Кубок Африканских Наций. 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка. 2012/2013 Кубок Африканских Наций. Групповой раунд 2012 Кубок Африканских Наций. 2010 Кубок Африканских Наций. 2008 Чемпионат мира. 2006