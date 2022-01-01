Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Товарищеские матчи. Сборные
Команды
Тунис
Состав
Состав сборной Туниса по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.ftf.org.tn/fr/home.asp
Тренер:
Моин Шаабани
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
16
Дамен А.
Аль-Хазм
Вра
29
€ 0.8 млн
2
Абди А.
Ницца
Защ
32
€ 2 млн
21
Бен Хамида М.
Аль-Хазм
Защ
30
€ 1 млн
3
Тальби М.
Лорьян
Защ
28
€ 8 млн
20
Валери Я.
Шеффилд Уэнсдэй
Защ
27
€ 1.5 млн
17
Скири Э.
Кельн
Пол
31
€ 5 млн
13
Хедира Р.
Унион
Пол
32
€ 2 млн
25
Слимане А.
Норвич Сити
Пол
25
€ 4 млн
10
Меджбри А.
Бернли
Пол
23
€ 15 млн
11
Гарби И.
Леганес
Пол
22
€ 5 млн
9
Мастури Х.
Динамо Мх
Нап
29
€ 0.9 млн
22
Бен-Хессен С.
Этуаль дю Сахель
Вра
30
€ 0.55 млн
1
Шамах А.
Клуб Африкен
Вра
25
€ 0.8 млн
12
Бен Уанес М.
Касымпаша
Защ
32
€ 1.5 млн
6
Бронн Д.
Серветт
Защ
31
€ 0.6 млн
4
Рекик О.
Марибор
Защ
24
€ 0.5 млн
15
Бельхадж Махмуд М.
Лугано
Пол
26
€ 2 млн
8
Саад Э.
Нэшвилл
Нап
26
€ 2 млн
7
Ахури Э.
Сан-Диего
Нап
27
€ 3 млн
26
Тунекти С.
Селтик
Нап
24
-
24
Шихауи Р.
Монастир
Нап
22
€ 0.6 млн
18
Эльлуми Р.
Ванкувер Уайткепс
Нап
18
€ 0.8 млн
14
Айяри Х.
Дюнкерк
Нап
21
€ 1 млн
Всего игроков: 24, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 8
Главные новости
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
2
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
4
Фото
ЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
1
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
2
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
7
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
2
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
3
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
2
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+