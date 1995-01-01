Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|16
|Дамен Аймен
|Сфаксьен
|Вра
|26
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|Мерья Яссин
|Эсперанс
|Защ
|29
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|Тальби Монтассар
|Лорьян
|Защ
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|21
|Кечрида Вайди
|Атромитос
|Защ
|27
|3
|0
|0
|1
|0
|24
|Абди Али
|Кан
|Защ
|29
|3
|0
|0
|1
|0
|6
|Бронн Дилан
|Салернитана
|Защ
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|20
|Дрегер Мохамед
|Люцерн
|Защ
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|12
|Маалул Али
|Аль-Ахли
|Защ
|33
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|Гандри Надер
|Клуб Африкен
|Защ
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|17
|Скири Эйе
|Кельн
|Пол
|27
|3
|0
|0
|0
|0
|14
|Лайдуни Эсса
|Унион
|Пол
|26
|3
|0
|1
|1
|0
|7
|Мсакни Юссеф
|Аль-Араби
|Пол
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|13
|Сасси Фержани
|Аль-Духаиль
|Пол
|30
|2
|0
|0
|1
|0
|23
|Слити Наим
|Аль-Иттифак
|Пол
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|25
|Слимане Анис
|Брондбю
|Пол
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|18
|Чаалани Гилан
|Эсперанс
|Пол
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|8
|Меджбри Аннибал
|Бирмингем Сити
|Пол
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|15
|Бен Ромдан Мохамед
|Эсперанс
|Пол
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|9
|Жебали Иссам
|Оденсе
|Нап
|31
|3
|0
|0
|0
|0
|10
|Хазри Вахби
|Монпелье
|Нап
|32
|2
|1
|0
|0
|0
|11
|Хенисси Яссин
|Кувейт
|Нап
|31
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 3