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    Состав сборной Туниса по футболу

    Сайт www.ftf.org.tn/fr/home.asp
    Тренер Жалел Кадри
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    16 Дамен Аймен Сфаксьен Сфаксьен Тунис Вра 26 3 0 0 0 0
    4 Мерья Яссин Эсперанс Эсперанс Тунис Защ 29 3 0 0 0 0
    3 Тальби Монтассар Лорьян Лорьян Тунис Защ 24 3 0 0 0 0
    21 Кечрида Вайди Атромитос Атромитос Тунис Защ 27 3 0 0 1 0
    24 Абди Али Кан Кан Тунис Защ 29 3 0 0 1 0
    6 Бронн Дилан Салернитана Салернитана Тунис Защ 27 2 0 0 0 0
    20 Дрегер Мохамед Люцерн Люцерн Тунис Защ 26 2 0 0 0 0
    12 Маалул Али Аль-Ахли Аль-Ахли Тунис Защ 33 1 0 0 0 0
    5 Гандри Надер Клуб Африкен Клуб Африкен Тунис Защ 28 1 0 0 0 0
    17 Скири Эйе Кельн Кельн Тунис Франция Пол 27 3 0 0 0 0
    14 Лайдуни Эсса Унион Унион Тунис Франция Пол 26 3 0 1 1 0
    7 Мсакни Юссеф Аль-Араби Аль-Араби Тунис Пол 32 2 0 0 0 0
    13 Сасси Фержани Аль-Духаиль Аль-Духаиль Тунис Пол 30 2 0 0 1 0
    23 Слити Наим Аль-Иттифак Аль-Иттифак Тунис Франция Пол 30 2 0 0 0 0
    25 Слимане Анис Брондбю Брондбю Тунис Пол 21 2 0 0 0 0
    18 Чаалани Гилан Эсперанс Эсперанс Тунис Пол 29 1 0 0 0 0
    8 Меджбри Аннибал Бирмингем Сити Бирмингем Сити Тунис Пол 20 1 0 0 0 0
    15 Бен Ромдан Мохамед Эсперанс Эсперанс Тунис Пол 23 1 0 0 0 0
    9 Жебали Иссам Оденсе Оденсе Тунис Нап 31 3 0 0 0 0
    10 Хазри Вахби Монпелье Монпелье Тунис Франция Нап 32 2 1 0 0 0
    11 Хенисси Яссин Кувейт Кувейт Тунис Нап 31 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 3
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