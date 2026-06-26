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  • Тунис – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

Тунис – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

26 июня, 00:50
Тунис
26.06.2026, пятница, 02:00
Чемпионат мира, группа F, 3 тур
1 : 3
Завершен
Нидерланды
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
3
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
17
Эйе Скири
(К) ОП
6
Рани Хедира
ОП
25
Анис Слимане
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
11
Исмаэль Гарби
АП
9
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
19
Брайан Бробби
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Тунис
32
Сабри Бен-Хессен
ВР
22
Абдельмухиб Шамах
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
8
Элиас Саад
ЛВ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
7
Элиас Ахури
ПВ
26
Себастьян Тунекти
ЛФ
19
Фирас Шауат
ЦФ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
11
Райан Эльлуми
ЦФ
7
Халил Айяри
РФ
Нидерланды
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Йоррел Хато
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
20
Тен Коопмейнерс
ОП
10
Ноа Ланг
ЦП
12
Матс Виффер
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
16
Гус Тил
АП
7
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Дамен
3
Бен Хамида
2
Абди
3
Тальби
20
Валери
17
Скири
6
Хедира
25
Слимане
11
Гарби
10
Меджбри
9
Мастури
3-4-1-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
5
Аке
22
Дюмфрис
21
де Йонг
8
Гравенберх
14
Рейндерс
11
Гакпо
18
Мален
19
Бробби
3
Бен Хамида
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
3
Бен Хамида
6
Хедира
15
Бельхадж Махмуд
15
Бельхадж Махмуд
6
Хедира
25
Слимане
7
Ахури
7
Ахури
25
Слимане
9
Мастури
26
Тунекти
26
Тунекти
9
Мастури
11
Гарби
19
Шауат
19
Шауат
11
Гарби
21
де Йонг
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
21
де Йонг
11
Гакпо
10
Ланг
10
Ланг
11
Гакпо
14
Рейндерс
7
Клюйверт
7
Клюйверт
14
Рейндерс
18
Мален
7
Саммервил
7
Саммервил
18
Мален
19
Бробби
10
Депай
10
Депай
19
Бробби
Остались в запасе
Тунис
Нидерланды
32
Сабри Бен-Хессен
ВР
22
Абдельмухиб Шамах
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
8
Элиас Саад
ЛВ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
11
Райан Эльлуми
ЦФ
7
Халил Айяри
РФ
Главный тренер
Эрве Ренар
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Йоррел Хато
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
32
Сабри Бен-Хессен
ВР
22
Абдельмухиб Шамах
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
8
Элиас Саад
ЛВ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
11
Райан Эльлуми
ЦФ
7
Халил Айяри
РФ
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Йоррел Хато
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Тунис - Нидерланды
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
258
647
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
93
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.85
xGP (предотвращенные голы)
-0.06
-0.06

Смотреть прямую трансляцию Тунис против Нидерланд, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 02:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Тунис – Нидерланды

Тунис – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Нидерланды Тунис
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