Составы команд
Тунис
Тунис
Нидерланды
4-2-1-2-1
16
Дамен
3
Бен Хамида
2
Абди
3
Тальби
20
Валери
17
Скири
6
Хедира
25
Слимане
11
Гарби
10
Меджбри
9
Мастури
3-4-1-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
5
Аке
22
Дюмфрис
21
де Йонг
8
Гравенберх
14
Рейндерс
11
Гакпо
18
Мален
19
Бробби
3
Бен Хамида
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
3
Бен Хамида
6
Хедира
15
Бельхадж Махмуд
15
Бельхадж Махмуд
6
Хедира
25
Слимане
7
Ахури
7
Ахури
25
Слимане
9
Мастури
26
Тунекти
26
Тунекти
9
Мастури
11
Гарби
19
Шауат
19
Шауат
11
Гарби
21
де Йонг
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
21
де Йонг
11
Гакпо
10
Ланг
10
Ланг
11
Гакпо
14
Рейндерс
7
Клюйверт
7
Клюйверт
14
Рейндерс
18
Мален
7
Саммервил
7
Саммервил
18
Мален
19
Бробби
10
Депай
10
Депай
19
Бробби
Остались в запасе
Тунис
Нидерланды
32
Сабри Бен-Хессен
ВР
22
Абдельмухиб Шамах
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
8
Элиас Саад
ЛВ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
11
Райан Эльлуми
ЦФ
7
Халил Айяри
РФ
Главный тренер
Эрве Ренар
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Йоррел Хато
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
32
Сабри Бен-Хессен
ВР
22
Абдельмухиб Шамах
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
8
Элиас Саад
ЛВ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
11
Райан Эльлуми
ЦФ
7
Халил Айяри
РФ
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Йоррел Хато
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Тунис - Нидерланды
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
258
647
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
93
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.85
xGP (предотвращенные голы)
-0.06
-0.06
Смотреть прямую трансляцию Тунис против Нидерланд, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 02:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Тунис – Нидерланды
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»