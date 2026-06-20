Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Туниса и Японии пройдет 21 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA». Африканская команда стартовала на турнире с разгромного поражения от Швеции (1:5) и находится в глубоком кризисе результативности – всего два гола в пяти последних матчах. Япония, напротив, начала турнир с ничьей против Нидерландов (2:2) и демонстрирует надежную оборону, пропуская всего 0,4 гола в среднем за последние пять игр. Сможет ли Тунис прервать свою безвыигрышную серию и дать бой азиатскому фавориту, или Япония уверенно добьется победы и приблизится к выходу в плей-офф?
Кто победит в матче
Сборная Туниса находится в ужасной форме: всего два гола в пяти последних матчах (в среднем 0,4 за игру) и 11 пропущенных (2,2). Команда проиграла Швеции (1:5) в стартовом туре, а также потерпела поражения от Бельгии (0:5) и Австрии (0:1), сыграла вничью с Канадой (0:0) и одержала единственную победу над Гаити (1:0). Атака африканцев выглядит крайне бледной, а оборона регулярно пропускает даже от соперников среднего уровня. Против организованной и дисциплинированной Японии тунисцам будет крайне сложно создать моменты и сдержать натиск соперника.
Япония подходит к игре с впечатляющей статистикой: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда сыграла вничью с Нидерландами (2:2) на старте турнира, а также одержала победы над Исландией (1:0), Англией (1:0) и Шотландией (1:0), разгромила Боливию (3:0). Оборона японцев действует практически безупречно, а атака стабильно реализует моменты. В очных встречах с Тунисом японцы также имеют преимущество, что добавляет им уверенности.
Итоговый вывод: Япония превосходит соперника по всем компонентам – результативности, надежности обороны и текущей форме. Тунис не показывает ни атакующей мощи, ни дисциплины в защите, что делает победу японцев практически безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Японии.
Форма и история личных встреч
Тунис переживает кризис, забивая всего 0,4 гола в среднем за последние пять матчей и пропуская более двух голов за игру, тогда как Япония демонстрирует надежную оборону и стабильную результативность. В истории личных встреч японцы чаще добивались успеха, что дает им психологическое преимущество. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Японии выглядит закономерной.
Прогноз на победителя
Япония имеет надежную оборону (0,4 пропущенного в среднем) и стабильную атаку, тогда как Тунис забивает всего 0,4 гола за игру и пропускает более двух. Учитывая огромную разницу в классе и текущие серии команд, победа Японии с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Японии с форой (-1) с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч второго тура группового этапа между сборными Туниса и Японии состоится 21 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA» и начнется в 07:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».