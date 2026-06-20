Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тунис – Япония: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

20 июня 2026 9:35
Тунис - Япония
21 июн. 2026, воскресенье 07:00 | Чемпионат мира, группа F, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
победа Японии с форой (-1)
Сделать ставку

Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Туниса и Японии пройдет 21 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA». Африканская команда стартовала на турнире с разгромного поражения от Швеции (1:5) и находится в глубоком кризисе результативности – всего два гола в пяти последних матчах. Япония, напротив, начала турнир с ничьей против Нидерландов (2:2) и демонстрирует надежную оборону, пропуская всего 0,4 гола в среднем за последние пять игр. Сможет ли Тунис прервать свою безвыигрышную серию и дать бой азиатскому фавориту, или Япония уверенно добьется победы и приблизится к выходу в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Туниса находится в ужасной форме: всего два гола в пяти последних матчах (в среднем 0,4 за игру) и 11 пропущенных (2,2). Команда проиграла Швеции (1:5) в стартовом туре, а также потерпела поражения от Бельгии (0:5) и Австрии (0:1), сыграла вничью с Канадой (0:0) и одержала единственную победу над Гаити (1:0). Атака африканцев выглядит крайне бледной, а оборона регулярно пропускает даже от соперников среднего уровня. Против организованной и дисциплинированной Японии тунисцам будет крайне сложно создать моменты и сдержать натиск соперника.

Япония подходит к игре с впечатляющей статистикой: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда сыграла вничью с Нидерландами (2:2) на старте турнира, а также одержала победы над Исландией (1:0), Англией (1:0) и Шотландией (1:0), разгромила Боливию (3:0). Оборона японцев действует практически безупречно, а атака стабильно реализует моменты. В очных встречах с Тунисом японцы также имеют преимущество, что добавляет им уверенности.

Итоговый вывод: Япония превосходит соперника по всем компонентам – результативности, надежности обороны и текущей форме. Тунис не показывает ни атакующей мощи, ни дисциплины в защите, что делает победу японцев практически безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Японии.

Форма и история личных встреч

Тунис переживает кризис, забивая всего 0,4 гола в среднем за последние пять матчей и пропуская более двух голов за игру, тогда как Япония демонстрирует надежную оборону и стабильную результативность. В истории личных встреч японцы чаще добивались успеха, что дает им психологическое преимущество. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Японии выглядит закономерной.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
0
Забитых мячей
4
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
2 : 0
17.10.2023
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
2 : 0
27.03.2015
Тунис


Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Тунис
1
Абдельмухиб Шамах
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
0
Амин Бен-Хмида
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
13
Рани Хедира
ЦП
17
Эйе Скири
ЦП
10
Аннибал Меджбри
ЦП
8
Элиас Саад
ЦФ
25
Анис Слимане
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
0
Цуйоси Ватанабе
ЦЗ
0
Сего Танигути
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
13
Кеито Накамура
ЛП
24
Кайсу Сано
ЦП
15
Даичи Камада
ЦП
8
Такефуса Кубо
ЦП
11
Дайзен Маэда
ЦП
10
Рицу Доан
ПП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
3-2-3-2
1
Шамах
4
Рекик
3
Тальби
0
Бен-Хмида
2
Абди
20
Валери
13
Хедира
17
Скири
10
Меджбри
25
Слимане
8
Саад
3-5-1-1
1
Сузуки
0
Ватанабе
0
Танигути
21
Ито
10
Доан
15
Камада
8
Кубо
11
Маэда
13
Накамура
24
Сано
18
Уэда
Остались в запасе
Тунис
Япония
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Хаджиме Мориясу

Прогноз на победителя

Япония имеет надежную оборону (0,4 пропущенного в среднем) и стабильную атаку, тогда как Тунис забивает всего 0,4 гола за игру и пропускает более двух. Учитывая огромную разницу в классе и текущие серии команд, победа Японии с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Японии с форой (-1) с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Туниса и Японии состоится 21 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA» и начнется в 07:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Тунис – Япония: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

2.00
победа Японии с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира Япония Тунис
Другие прогнозы
21.06.2026
03:00
2.15
Чемпионат мира, группа E, 2 тур
Эквадор - Кюрасао
Победа Эквадора с форой (-2.5)
21.06.2026
07:00
2.00
Чемпионат мира, группа F, 2 тур
Тунис - Япония
победа Японии с форой (-1)
21.06.2026
10:00
1.65
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск - Динамо СПб
Фора (-1) на «Динамо СПб»
21.06.2026
12:00
1.82
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2 - Химик
Фора (-1) на «Химик»
21.06.2026
14:00
2.45
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ - Урал-2
«Урал-2» не проиграет
21.06.2026
14:00
3.35
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта - Динамо Брл
Ничья
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 