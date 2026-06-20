Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Туниса и Японии пройдет 21 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA». Африканская команда стартовала на турнире с разгромного поражения от Швеции (1:5) и находится в глубоком кризисе результативности – всего два гола в пяти последних матчах. Япония, напротив, начала турнир с ничьей против Нидерландов (2:2) и демонстрирует надежную оборону, пропуская всего 0,4 гола в среднем за последние пять игр. Сможет ли Тунис прервать свою безвыигрышную серию и дать бой азиатскому фавориту, или Япония уверенно добьется победы и приблизится к выходу в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Туниса находится в ужасной форме: всего два гола в пяти последних матчах (в среднем 0,4 за игру) и 11 пропущенных (2,2). Команда проиграла Швеции (1:5) в стартовом туре, а также потерпела поражения от Бельгии (0:5) и Австрии (0:1), сыграла вничью с Канадой (0:0) и одержала единственную победу над Гаити (1:0). Атака африканцев выглядит крайне бледной, а оборона регулярно пропускает даже от соперников среднего уровня. Против организованной и дисциплинированной Японии тунисцам будет крайне сложно создать моменты и сдержать натиск соперника.

Япония подходит к игре с впечатляющей статистикой: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда сыграла вничью с Нидерландами (2:2) на старте турнира, а также одержала победы над Исландией (1:0), Англией (1:0) и Шотландией (1:0), разгромила Боливию (3:0). Оборона японцев действует практически безупречно, а атака стабильно реализует моменты. В очных встречах с Тунисом японцы также имеют преимущество, что добавляет им уверенности.

Итоговый вывод: Япония превосходит соперника по всем компонентам – результативности, надежности обороны и текущей форме. Тунис не показывает ни атакующей мощи, ни дисциплины в защите, что делает победу японцев практически безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Японии.

Форма и история личных встреч

Тунис переживает кризис, забивая всего 0,4 гола в среднем за последние пять матчей и пропуская более двух голов за игру, тогда как Япония демонстрирует надежную оборону и стабильную результативность. В истории личных встреч японцы чаще добивались успеха, что дает им психологическое преимущество. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Японии выглядит закономерной.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (2) 0 Забитых мячей 4 0 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:0 Товарищеские матчи. Сборные, Япония 2 : 0 Тунис Товарищеские матчи. Сборные, Япония 2 : 0 Тунис



Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Тунис 1 Абдельмухиб Шамах ВР 2 Али Абди ЛЗ 4 Омар Рекик ЦЗ 3 Монтассар Тальби ЦЗ 0 Амин Бен-Хмида ЦЗ 20 Ян Валери ПЗ 13 Рани Хедира ЦП 17 Эйе Скири ЦП 10 Аннибал Меджбри ЦП 8 Элиас Саад ЦФ 25 Анис Слимане ЦФ Главный тренер Эрве Ренар Япония 1 Зион Сузуки ВР 0 Цуйоси Ватанабе ЦЗ 0 Сего Танигути ЦЗ 21 Хироки Ито ЦЗ 13 Кеито Накамура ЛП 24 Кайсу Сано ЦП 15 Даичи Камада ЦП 8 Такефуса Кубо ЦП 11 Дайзен Маэда ЦП 10 Рицу Доан ПП 18 Аясэ Уэда ЦФ Главный тренер Хаджиме Мориясу 3-2-3-2 1 Шамах 4 Рекик 3 Тальби 0 Бен-Хмида 2 Абди 20 Валери 13 Хедира 17 Скири 10 Меджбри 25 Слимане 8 Саад 3-5-1-1 1 Сузуки 0 Ватанабе 0 Танигути 21 Ито 10 Доан 15 Камада 8 Кубо 11 Маэда 13 Накамура 24 Сано 18 Уэда Остались в запасе Тунис Япония Главный тренер Эрве Ренар Главный тренер Хаджиме Мориясу Главный тренер Эрве Ренар Главный тренер Хаджиме Мориясу

Прогноз на победителя

Япония имеет надежную оборону (0,4 пропущенного в среднем) и стабильную атаку, тогда как Тунис забивает всего 0,4 гола за игру и пропускает более двух. Учитывая огромную разницу в классе и текущие серии команд, победа Японии с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Японии с форой (-1) с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Туниса и Японии состоится 21 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA» и начнется в 07:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».