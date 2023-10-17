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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Тунис
Япония - Тунис: обзор матча 17 октября 2023
Япония
17.10.2023, вторник, 13:10
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Тунис
43'
К. Фурухаси
69'
Д. Ито
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Япония - Тунис
88'
Замена
Н. Слити
️️️️
Э. Лайдуни
Замена
Д. Хасиока
️️️️
Т. Кубо
82'
75'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
М. Бен Ромдан
Замена
Ш. Танигучи
️️️️
К. Итакура
72'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Д. Ито
72'
70'
Желтая карточка
А. Абди
ГОЛ! 2:0!
Д. Ито
Пас отдал
Т. Кубо
69'
Замена
Т. Асано
️️️️
Р. Хатате
63'
Замена
К. Мачида
️️️️
Ю. Накаяма
63'
63'
Замена
Х. Рафья
️️️️
У. Хаддади
63'
Замена
Ю. Мсакни
️️️️
Э. Ахури
63'
Замена
А. Жуини
️️️️
И. Жебали
Желтая карточка
Д. Ито
54'
46'
Замена
Я. Валери
️️️️
М. Дрегер
Замена
А. Уэда
️️️️
К. Фурухаси
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Фурухаси
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
9
Киого Фурухаси
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
19
Рео Хатате
ЦП
14
Дзюня Ито
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Тунис
1
Муез Хассен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
7
Элиас Ахури
ПВ
27
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Япония
0
Ryosuke Kojima
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
16
Коки Мачида
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
8
Такуми Минамино
ЛВ
13
Кеито Накамура
ЛВ
16
Сейя Майкума
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
0
Kanji Okunuki
ЦП
0
Хайао Кавабе
ЦП
0
Ацуки Ито
ЦП
18
Такума Асано
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
21
Вайди Кечрида
ПЗ
20
Ян Валери
ПЗ
8
Хамза Рафья
ЦП
25
Анис Слимане
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Айтем Жуини
ЦФ
4-2-1-3
1
Сузуки
2
Сугавара
16
Накаяма
4
Итакура
15
Томиясу
6
Эндо
5
Морита
19
Хатате
9
Фурухаси
14
Ито
20
Кубо
3-3-2-1-1
1
Хассен
4
Мерья
3
Тальби
15
Хаддади
20
Дрегер
17
Скири
2
Абди
14
Лайдуни
5
Бен Ромдан
7
Ахури
27
Жебали
16
Накаяма
16
Мачида
16
Мачида
16
Накаяма
4
Итакура
3
Танигучи
3
Танигучи
4
Итакура
20
Кубо
16
Хасиока
16
Хасиока
20
Кубо
14
Ито
8
Минамино
8
Минамино
14
Ито
19
Хатате
18
Асано
18
Асано
19
Хатате
9
Фурухаси
18
Уэда
18
Уэда
9
Фурухаси
20
Дрегер
20
Валери
20
Валери
20
Дрегер
15
Хаддади
8
Рафья
8
Рафья
15
Хаддади
14
Лайдуни
23
Слити
23
Слити
14
Лайдуни
7
Ахури
7
Мсакни
7
Мсакни
7
Ахури
5
Бен Ромдан
23
Лтайеф
23
Лтайеф
5
Бен Ромдан
27
Жебали
9
Жуини
9
Жуини
27
Жебали
Остались в запасе
Япония
Тунис
0
Ryosuke Kojima
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
16
Сейя Майкума
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
0
Kanji Okunuki
ЦП
0
Хайао Кавабе
ЦП
0
Ацуки Ито
ЦП
13
Кеито Накамура
ЛВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
16
Аймен Дамен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
21
Вайди Кечрида
ПЗ
25
Анис Слимане
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Жалел Кадри
Остались в запасе
0
Ryosuke Kojima
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
16
Сейя Майкума
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
0
Kanji Okunuki
ЦП
0
Хайао Кавабе
ЦП
0
Ацуки Ито
ЦП
13
Кеито Накамура
ЛВ
Остались в запасе
16
Аймен Дамен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
21
Вайди Кечрида
ПЗ
25
Анис Слимане
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Жалел Кадри
Статистика матча Япония - Тунис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
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Бельгия
5 : 0
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