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20.01.2017 01:30«Рома» разгромила «Сампдорию» в Кубке Италии (4:0). Два мяча в этом матче забил полузащитник Раджа Наингголан, давно восхищающий болельщиков крутыми ударами. «Бомбардир» показывает самые вдохновляющие голы лидера римского клуба.2
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11.09.2016 13:00«Кассано будет тренироваться носить носки». Что творят в «Сампдории» президент-кинопродюссер и тренер-балагурЕще недавно одиозный тренер Марко Джампаоло пропадал без вести и стравливал игроков с руководством. Теперь он прет вместе с «Сампдорией» в лидеры Серии А. «Бомбардир» рассказывает, как романтики из Генуи ударились в прагматизм и почему их президент постоянно болтает.1
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30.05.2016 21:20Игуаин может перейти в «Ливерпуль». Нойштедтер получил российский паспорт. Полиция освободила похищенного мексиканского игрока «Олимпиакоса». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.8
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