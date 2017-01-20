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    7 сумасшедших голов Наингголана, делающие его великим игроком (ВИДЕО)


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    Голосов: 7
    20.01.2017 01:30
    «Рома» разгромила «Сампдорию» в Кубке Италии (4:0). Два мяча в этом матче забил полузащитник Раджа Наингголан, давно восхищающий болельщиков крутыми ударами. «Бомбардир» показывает самые вдохновляющие голы лидера римского клуба.

    «Удинезе» – «Рома»

    Турнир: Серия А

    Не самый типичный гол для Наингголана. Полузащитник разогнал атаку «Ромы», а затем, не став ждать отскока, ворвался в штрафную и первым касанием пробил в дальний угол. Накрыть такой удар могли только защитники, но и у них шансов было мало.

    «Лацио» – «Рома»

    Турнир: Серия А

    Один из самых важных голов случился для Наингголана в римском дерби. Бельгиец подхватил мяч в центре поля, протащил несколько метров, а потом пнул в сторону ворот с отскоком от газона. Такие удары для вратарей самые сложные, а в этом случае голкипер «Лацио» еще и явно не угадал с позицией.

    «Аустрия» – «Рома»

    Турнир: Лига Европы

    Траекторию этого удара стоит рассмотреть вблизи. Так уж получилось, что «Роме» пришлось в этом сезоне играть в Лиге Европы. Там удается много забивать и выдавать крутые спектакли. В этой встрече «Рома» отгрузила сопернику сразу четыре гола, но Раджа забил не только красиво, но и как-то по-королевски элегантно.

    Уэльс – Бельгия

    Турнир: Евро-2016

    Бельгийцы не смогли остановить выскочек из Уэльса, которые победили в этом матче со счетом 3:1. Но счет в игре открыл именно Раджа Наингголан, дальним ударом пробивший ближнюю девятку. На Евро бельгийская команда иногда играла блекло, но Раджа на фоне партнеров все равно выделялся своей искрометностью.

    «Рома» – «Милан»

    Турнир: Серия А

    «Милан» атаковал острее и был готов римскую команду дожать. Наингголан, весь матч игравший незаметно, неожиданно включился. Обводящим ударом c левой ноги бельгиец перехитрил юного Доннарумму, который явно запоздал с прыжком.

    Бельгия – Швеция

    Турнир: Евро-2016

    Евро-2016 вообще получился турниром Наингголана. Вот и гол в ворота сборной Швеции отдает крутостью и красотой. Мяч полетел по такой траектории, что шведский голкипер, кажется, в этом моменте вообще не имел возможности сделать что-то полезное.

    «Рома» – «Сампдория»

    Турнир: Кубок Италии

    Мяч отскочил от защитника «Сампдории», а Наингголан долго думать не стал. Бельгиец слета долбанул в дальнюю девятку. Во втором тайме Джеко и Эль-Шаарави добили гостей, которые часто проваливались в обороне. Раджа же в добавленное время отличился еще раз, но нашего рейтинга достоин именно его первый гол.

    «Вы все увидели меня настоящего». Космический пенальти Эдина Джеко (ВИДЕО)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +271

      artem 81 20 января 2017, 18:44

      хорош

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 20 января 2017, 09:44

      Первые три вообще заурядные голы, а вот Уельсу и Сампдории он забил знатно…

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