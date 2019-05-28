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21.10.2016 10:00«Когда город бомбили, мы просто играли в футбол и не всегда прятались». История боснийца Ведада ИбишевичаВедад Ибишевич сейчас – один из самых результативных бомбардиров чемпионата Германии. Он пережил войну в Югославии, голод, смерть близких, эмиграцию, но вопреки всему осуществил свою мечту. «Бомбардир» рассказывает о том, как босниец преодолел все препятствия и добился своей цели.
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26.02.2016 16:45Безрадостное выступление российских команд в еврокубках нынешней зимой, если захотеть, легко объяснить. Плюнув на оправдания, «Бомбардир» вспоминает с десяток классных игр наших клубов в Европе в начале года.7
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17.02.2016 16:00За Сане дают 50 миллионов, Вайгль командует полузащитой «Боруссии», Арнольд заменяет Де Брюйне, а Горецка выдавил Нойштедтера в защиту. «Бомбардир» рассказывает о менее раскрученных немцах, которые будут определять лицо немецкого футбола.2
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02.11.2015 20:40Первая осечка «Баварии» в текущем сезоне, новые победные похождения «Боруссий» и «Ганновер», который теперь еще дальше от зоны вылета. «Бомбардир» - о самых значимых событиях 11-го тура Бундеслиги.
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24.08.2015 15:30Магия чисел, разные «Боруссии» и «Штутгарт», который снова не смог. Главные события 2-го тура немецкой Бундеслиги«Бавария» сыграла с «Хоффенхаймом» в поддавки, «Штутгарт» по-прежнему пытается победить, а «Вердер» продолжает лихорадить» - «Бомбардир» рассказывает о самых значимых событиях 2-го тура немецкой Бундеслиги.1