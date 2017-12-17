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    Самый счастливый человек немецкого футбола. Он тащит «Баварию»


    4.7
    Голосов: 3
    17.12.2017 15:25
    Здесь больше не ждут возвращения Нойера.

    Мануэль Нойер – лучший вратарь 2017 года по версии France Football. Он опередил Буффона и Куртуа, хотя сыграл гораздо меньше матчей. Нойер мучается с травмами. Первое повреждение случилось с ним во время матча Лиги чемпионов против «Реала». Из-за него немец пропустил концовку предыдущего сезона. Когда Нойер восстановился, на тренировке произошла новая неудача. Теперь Нойер выйдет на поле только в конце января. При этом на чемпионат мира в основе сборной Германии готовится ехать Тер Штеген, а в «Баварии» классно играет Свен Ульрайх.

    29-летний Ульрайх числится в «Баварии» с 2015 года. За предыдущие два сезона Бундеслиги он провел всего шесть игр. В этом сезоне их набралось уже 12. «Я искал новый вызов в своей карьере, поэтому перешел в «Баварию», – говорил Ульрайх, когда состоялся его трансфер из «Штутгарта». В «Баварии» его зарплата выросла до 2,5 миллионов евро. Ульрайх – удобный вариант для руководства клуба. Свен не ставит амбиции на первое место и спокойно тренируется. Его подпирает только 36-летний Штарке, который возобновил карьеру из-за травмы Нойера.

    Этот сезон для Ульрайха получается крутым. Хотя в сентябре над ним смеялась вся Германия. В матче против «Вольфсбурга» Ульрайх пропустил курьезный удар со штрафного. Из-за этой ошибки Ульрайха «Бавария» упустила перевес в два мяча и потеряла очки. Тогда голкипер стал героем мемов.

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    Публикация от iM Football (@imfootballnews)

    Зато дальше Ульрайх собрался. Теперь «Бавария» не беспокоится о потере Нойера. В матче против «РБ Лейпциг» в Кубке Германии он отразил решающий удар в серии пенальти. «Благодарен нашему тренеру вратарей за анализ игроков соперника. Я отбил один удар, но он был самым важным», – радовался Ульрайх.

    В игре с «Селтиком» в Лиге чемпионов Ульрайх вообще отдал голевую передачу. Шотландцы серьезно сопротивлялись и проиграли с разницей всего в один мяч. «Знали, что они захотят подложить нам свинью», – говорил Ульрайх. Его игра оставила «Баварии» шансы на первое место в группе. Потом его все равно занял «ПСЖ».

    Теперь Ульрайх насолил еще и «Штутгарту». В игре с бывшим клубом вратарь отразил четыре удара в створ. Но ему снова пришлось тащить пенальти. «Бавария» выигрывала с преимуществом в один мяч, когда нападающий Аколо подошел к точке на 94-й минуте. Ульрайх отбил мяч и сильно радовался. «У меня было хорошее предчувствие еще перед ударом», – объяснил Свен.

    «Бавария» оторвалась от идущего вторым «Шальке» уже на 11 очков. Очередному чемпионству ничего не должно помешать. В «Баварии» Свен выиграл пять трофеев. Хайнкес полностью уверен в его способностях и не советует клубу искать нового вратаря. Значит, титулы будут еще.

    Новый тренер «Боруссии» Д. Кто он такой?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +25031

      bset 18 декабря 2017, 18:20

      Страшно становится, что будет, когда Нойер вернется. Кому-то придется покинуть клуб. Очень печально. Два крутых голкипера в одной команде...

      0
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      Рейтинг: +70700

      insider_retro 18 декабря 2017, 00:50

      Вратарю важно поймать кураж, тогда половина бед будет мимо, а вся удача в перчатки!!..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 17 декабря 2017, 21:06

      Что Бавария, что сборная Германии, вообще могли бы играть без вратарей.

      3
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 > Чуни Муни 17 декабря 2017, 23:29

      ну это ты загнул.хотя пускай попробуют.

      2
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      Рейтинг: +348

      343443 17 декабря 2017, 17:42

      Бавария» оторвалась от идущего вторым «Шальке» уже на 11 очков

      1
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 > 343443 18 декабря 2017, 21:20

      Особенно вчера с Гертой здорово сыграла, хотя были большинстве.В итоге 2-3 в пользу Герты ушлепки блин.

      0
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      Рейтинг: +24406

      DOCTOR PENALTY 17 декабря 2017, 15:41

      Надо терпеть и верить в себя, это футбол!

      1
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      Рейтинг: +28

      Ferdinand_rus 17 декабря 2017, 15:33

      В новейшей истории ни она позиция как вратарская в Баварии так больно не ротировалась. Кто там до Нойера и после Кана только не стоял, Ренсинг Бутт, я помню как я рассчитывал на то что основным на долгое время станет Томас Краффт. Нойер уже готовится вернуться, но думаю Хайнкесс еще долго будет доверять Ульрайху. Он заслужил

      5
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Ferdinand_rus 17 декабря 2017, 16:07

      Не думаю, что Нойер будет сидеть на банке. Все же это вратарь топового класса, который на протяжении многих лет показывает стабильно фантастическую игру из сезона в сезон. Да и по меркам воротчика, его возраст это золотая середина.

      4
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Platon Faustov 17 декабря 2017, 18:13

      Тоже самое о Касильясе в свое время говорили, посмотрим...

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > I_R_O_N_M_A_N 18 декабря 2017, 19:23

      там был временный спад. Потом уход из клуба (да еще какой) очень сильно ударил по морали. После такого сложно вернуться. Но время покажет как все будет.

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