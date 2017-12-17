Самый счастливый человек немецкого футбола. Он тащит «Баварию»

Здесь больше не ждут возвращения Нойера.

Мануэль Нойер – лучший вратарь 2017 года по версии France Football. Он опередил Буффона и Куртуа, хотя сыграл гораздо меньше матчей. Нойер мучается с травмами. Первое повреждение случилось с ним во время матча Лиги чемпионов против «Реала». Из-за него немец пропустил концовку предыдущего сезона. Когда Нойер восстановился, на тренировке произошла новая неудача. Теперь Нойер выйдет на поле только в конце января. При этом на чемпионат мира в основе сборной Германии готовится ехать Тер Штеген, а в «Баварии» классно играет Свен Ульрайх.

29-летний Ульрайх числится в «Баварии» с 2015 года. За предыдущие два сезона Бундеслиги он провел всего шесть игр. В этом сезоне их набралось уже 12. «Я искал новый вызов в своей карьере, поэтому перешел в «Баварию», – говорил Ульрайх, когда состоялся его трансфер из «Штутгарта». В «Баварии» его зарплата выросла до 2,5 миллионов евро. Ульрайх – удобный вариант для руководства клуба. Свен не ставит амбиции на первое место и спокойно тренируется. Его подпирает только 36-летний Штарке, который возобновил карьеру из-за травмы Нойера.

Этот сезон для Ульрайха получается крутым. Хотя в сентябре над ним смеялась вся Германия. В матче против «Вольфсбурга» Ульрайх пропустил курьезный удар со штрафного. Из-за этой ошибки Ульрайха «Бавария» упустила перевес в два мяча и потеряла очки. Тогда голкипер стал героем мемов.

text Публикация от iM Football (@imfootballnews) Сен 22 2017 в 1:26 PDT

Зато дальше Ульрайх собрался. Теперь «Бавария» не беспокоится о потере Нойера. В матче против «РБ Лейпциг» в Кубке Германии он отразил решающий удар в серии пенальти. «Благодарен нашему тренеру вратарей за анализ игроков соперника. Я отбил один удар, но он был самым важным», – радовался Ульрайх.

В игре с «Селтиком» в Лиге чемпионов Ульрайх вообще отдал голевую передачу. Шотландцы серьезно сопротивлялись и проиграли с разницей всего в один мяч. «Знали, что они захотят подложить нам свинью», – говорил Ульрайх. Его игра оставила «Баварии» шансы на первое место в группе. Потом его все равно занял «ПСЖ».

Теперь Ульрайх насолил еще и «Штутгарту». В игре с бывшим клубом вратарь отразил четыре удара в створ. Но ему снова пришлось тащить пенальти. «Бавария» выигрывала с преимуществом в один мяч, когда нападающий Аколо подошел к точке на 94-й минуте. Ульрайх отбил мяч и сильно радовался. «У меня было хорошее предчувствие еще перед ударом», – объяснил Свен.

«Бавария» оторвалась от идущего вторым «Шальке» уже на 11 очков. Очередному чемпионству ничего не должно помешать. В «Баварии» Свен выиграл пять трофеев. Хайнкес полностью уверен в его способностях и не советует клубу искать нового вратаря. Значит, титулы будут еще.

Новый тренер «Боруссии» Д. Кто он такой?