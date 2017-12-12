Новый тренер «Боруссии» Д. Кто он такой?

Всего неделю назад его уволили из «Кельна» за плохие результаты. Но все не так просто.

В 2013 году «Кельн» оказался в шаге от исчезновения. Клуб накрыла волна долгов, а болельщики собирали деньги на его спасение самостоятельно. Команда в это время тонула в Бундеслиге 2 с прицелом на дальнейший вылет. Все изменилось в июне, когда за «козлов» взялся малоизвестный австрийский специалист Петер Штегер. «В свое время у меня были предложены за границей, но так получилось, что всю карьеру я провел в родной Австрии. Как только вариант с «Кельном» стал возможен, я не сомневался в выборе», − подчеркнул Штегер.

Его путь удивителен и парадоксален. Штегер долгое время мечтал о карьере спортивного директора, и работал им в «Аустрии» в середине двухтысячных. Но сезон-2004/05 получился для клуба неудачным, и главного тренера Гюнтера Кронштейнера уволили за несколько туров до конца чемпионата. Руководство «Аустрии» вспомнило о Штегере и попросило его завершить сезон. «Фиалки» не догнали «Рапид», о чем, кстати, позднее горько жалели фанаты «Локомотива». Именно «Рапид» в 2005-м сенсационно выбил «железнодорожников» из Лиги чемпионов.

Через семь лет Штегер вернулся в «Аустрию» уже как матерый тренер и легко завоевал чемпионство. Но болельщики сразу возненавидели Петера, как только узнали о заключенном им контракте с «Кельном». Их обида переросла в ярость, когда СМИ сообщили о переговорах немцев с лучшим бомбардиром «Аустрии» Филиппом Хозинером.

Штегер оправдывался: «Я по-прежнему люблю «Аустрию» и ее болельщиков. С моей стороны было бы непорядочно лишать клуб Хозинера, особенно перед стартом группового этапа Лиги чемпионов». В том розыгрыше форвард и его «Аустрия» уничтожили «Зенит» 4:1. Впоследствии Хозинер все-таки перешел в «Кельн» к любимому Штегеру. Уже в первом матче он забил «Гамбургу», но затем нападающий сдулся. Это был уже не тот Хозинер: зимой 2015-го ему из-за раковой опухоли удалили почку.

К тому времени Штегер уверенно вывел проблемный «Кельн» в Бундеслигу и осваивался там вместе с клубом. Проблемы начались со стартом сезона-2014/15: в трех из четырех стартовых матчей «козлы» сыграли 0:0. Из-за этого начались протесты болельщиков «Кельна», которые атаковали Штегера через его аккаунт в фейсбуке. «За последние 15 лет наша команда пять раз вылетала из Бундеслиги. Имя ограниченный запас кадров, мы не можем лететь в атаку всей командой», − объяснил он фанатам, после чего удалил свой аккаунт. Штегер оказался прав: «Кельн» добился спокойного спасения, а его оборона стала пятой по надежности в Бундеслиге. Но самое удивительное команду ждало впереди.

«Оборона не так сексуальна, как атака. Но нам важна не сексуальность, а результаты», − рассуждал Штегер. Защищаться порой гораздо сложнее, чем атаковать, но тренер нашел мотивацию. Перед и после каждого матча, он собирал свою команду в круг и эмоционально настраивал их на бой.

Старт сезона-2016/17 получился невероятным: команда взобралась на 2-е место! Но в декабре наступил затяжной спад: «Кельн» выдал безвыигрышную серию из шести матчей подряд и заметно опустился в таблице. Понимая, что команду надо взбодрить, Штегер принял нестандартное решение. Пока все немецкие клубы уехали готовиться ко второй части чемпионата в теплые края, «Кельн» остался в своем городе, где было очень морозно. «Когда наши конкуренты приедут в Германию, они будут акклиматизироваться к нашим морозам. Мы же подойдем к возобновлению чемпионата закаленными и заряженными новыми впечатлениями», − заявил Штегер. В первых матчах 2017 года «Кельн» обыграл «Вольфсбург» и уничтожил «Дармштадт» (6-1), а по итогам сезона впервые за долгие годы пробился в Лигу Европы.

20 мая, во время последнего матча с «Майнцем» (2:0), фанаты «Кельна» пели: «Стань нашим Венгером!». Штегер довольно ухмылялся, при этом рассуждал очень прагматично: «Жизнь тренера циклична. Мы увидели это на примере Юлиуса Шуберта из «Боруссии» М. Сегодня ты герой, но уже завтра тебя могут возненавидеть, поэтому всегда надо быть начеку».

Вряд ли он тогда знал, что победа над «Майнцем» станет для него последней в Бундеслиге до сих пор. C того матча прошло почти семь месяцев. «Кельн» на старте этого чемпионата побил почти все антирекорды и вылетел из Лиги Европы.

Неизбежное случилось 3 декабря. «За эти годы я всем сердцем полюбил город и болельщиков. Буду приезжать в Кельн при первой же возможности», − попрощался Штегер и улетел в родную Вену. Он хотел провести время с мамой, но один звонок все изменил. «Вчера мы успели поужинать всего полчаса, после чего я полетел в Дортмунд. Мама не обиделась на меня – наоборот, она очень рада моему переходу в «Боруссию», − рассказал Штегер на своей презентации.

Дортмунд запутался и нуждается в успокаивающем прагматизме. Догнать «Баварию», совершенно не выстроив оборону, невозможно. Наконец-то в «Боруссии» это поняли, ведь Штегер – специалист по выстраиванию идеальной игровой дисциплины. Он пришел именно для уравновешивания обороны и атаки. «Боруссия» совершенно точно откажется от сумасбродного прессинга – теперь она будет аккуратнее встречать соперника как на своей половине поля, так и при давлении у чужих ворот.

«Возможность возглавить «Боруссию» выпадает раз в жизни», − уверен Штегер. В этом году уже два тренера эту возможность упустили.

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