- 10 февраля
- 21:33 Абрамович присматривается к бразильским клубам 3
- 9 декабря 2022
- 13:57 Стала известа сумма, за которую «Сан-Паулу» может выкупить Педриньо у «Локомотива»
- 7 декабря 2022
- 17:04 «Локомотив» объявил об уходе Педриньо. «Сан-Паулу» арендовал бразильца до 2024 года 7
- 3 декабря 2022
- 13:33 Агент Педриньо отреагировал на новость о скором уходе бразильца из «Локомотива»
- 19 июля 2022
- 09:54 Роша может перейти из «Спартака» в «Сан-Паулу» или «Ботафого» 3
- 27 июня 2022
- 10:10 «Рома» и «Марсель» хотят подписать Клаудиньо 4
- 14 мая 2022
- 12:21 «Арсенал» купит у «Сан-Паулу» 19-летнего Маркиньоса за 3,5 миллиона (Николо Скира)
- 14 октября 2021
- 09:53 Фото Сени сменил Креспо в «Сан-Паулу». Он во второй раз возглавил клуб
- 25 сентября 2021
- 08:27 38-летний Алвес до конца года останется без клуба 2
- 17 сентября 2021
- 10:08 «Сан-Паулу» расторг контракт с Дани Алвесом 2
- 11 сентября 2021
- 14:00 Журналист Скира: Алвес получил предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии
- 10 сентября 2021
- 22:29 «Сан-Паулу»: «Дани Алвес больше не будет играть за клуб» 2
- 20:35 Дани Алвес отказался играть за «Сан-Паулу» из-за долга в 2 миллиона
- 21 июля 2021
- 07:01 Экс-игрок «Зенита» Ригони сделал дубль в матче Кубка Либертадорес
- 24 мая 2021
- 23:13 Экс-игрок «Зенита» Ригони перешел из «Эльче» в «Сан-Паулу» 2
- 28 марта 2021
- 19:31 Алвес: «Я первым сказал, что не верю в руководство «Барсы». Меня называли сумасшедшим»
- 17 марта 2021
- 17:11 Фото Экс-игрок «Атлетико» и «Интера» Миранда вернулся в «Сан-Паулу»
- 2 марта 2021
- 21:57 Дриусси может перейти в «Сан-Паулу». Он входит в личный шорт-лист Креспо 2
- 26 февраля 2021
- 09:27 «Фламенго» стал чемпионом Бразилии во второй раз подряд
- 23 февраля 2021
- 09:58 Фото IFFHS: Роналду – единственный футболист, сыгравший более 1000 матчей в ХХI веке 6
- 12 февраля 2021
- 23:03 Фото Креспо возглавил «Сан-Паулу» 4
- 3 февраля 2021
- 14:32 Месси – лучший игрок Южной Америки за последнее десятилетие по версии IFFHS 2
- 25 сентября 2020
- 20:32 Дани Алвес – об уходе Суареса из «Барселоны»: «Дело в уважении, а они этого не знают» 3
- 6 августа 2020
- 22:53 «Барселона» купила за 4,5 миллиона форварда «Сан-Паулу» Майю 5
- 23 мая 2020
- 22:54 Победитель клубного ЧМ-2005 Донисете: «Продал медаль, чтобы купить кокаин. Хватило на два дня» 3
- 6 мая 2020
- 20:18 Алвесу исполнилось 37 лет. Количество трофеев у него по-прежнему превышает возраст 2
- 25 апреля 2020
- 00:18 Дани Алвес хочет завершить карьеру в «Бока Хуниорс» 1
- 6 апреля 2020
- 23:47 Пато: «Я намерен выиграть Кубок Либертадорес и вернуться в Европу» 1
- 29 марта 2020
- 19:24 «Реал» заинтересовался 21-летним хавбеком «Сан-Паулу» Гомесом
- 20 марта 2020
- 15:59 Sport.es: «Барселона» договорилась о трансфере форварда «Сан-Паулу» Майи 1