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Бразилия. Серия А
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Сан-Паулу
Новости
€ 72 млн
Сан-Паулу - новости команды
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А
Стадион:
Морумби
Сайт:
http://www.saopaulofc.net/
Тренер:
Рожер Мачадо
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Палмейрас» – «Сан-Паулу»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Бразилии 2026
12 сентября
«Сан-Паулу» – «Атлетико Минейро»: кто победит в матче 26-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
«Сан-Паулу» – «Брагантино»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026
29 августа
«Шапекоэнсе» – «Сан-Паулу»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
23 августа
Названо условие для подписания «Зенитом» дорогого легионера
22 августа
1
«Сан-Паулу» – «Коритиба»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027
15 августа
«Гремио» – «Сан-Паулу»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
7 августа
«Фламенго» – «Сан-Паулу»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
26 июля
«Сан-Паулу» – «Атлетико Паранаэнсе»: кто победит в матче 19 тура Серии A 2026
22 июля
«Зенит» выбирает между тремя полузащитниками
18 июля
10
«Зениту» хотят продать игрока сборной Парагвая за 20 миллионов
14 июля
14
«Зенит» рассмотрит для подписания двух игроков с ЧМ-2026
3 июля
4
ЦСКА хочет бесплатно подписать экс-защитника сборной Португалии
2 июля
3
Фото
Покинувший «Краснодар» Са нашел новый клуб
2 июля
2
Бразильский клуб договорился о контракте с игроком «Краснодара»
12 июня
Фото
«Локомотив» заинтересовался бразильским защитником
11 июня
2
Вингер «Краснодара» Са принял предложение бразильского клуба
4 июня
«Ремо» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 2.05
31 мая
«Коринтианс» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 2.15
10 мая
«Сан-Паулу» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.18
4 апреля
«Интернасьонал» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 2 апреля 2026 с коэффициентом 1.80
1 апреля
«Сан-Паулу» – «Палмейрас»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.37
21 марта
«Атлетико Минейро» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.95
18 марта
«Брагантино» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 1.65
15 марта
34-летний экс-футболист сборной Бразилии госпитализирован из-за проблем с сердцем
2025.11.12 15:15
Фото
ЦСКА купил бразильского вингера
2025.09.11 22:47
2
Раскрыта итоговая сумма трансфера Кармо из «Сан-Паулу» в ЦСКА
2025.09.11 16:50
12
В «Сан-Паулу» объяснили, почему продали Кармо в ЦСКА
2025.09.11 15:00
Челестини сказал, сколько еще игроков нужно ЦСКА
2025.09.10 14:03
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Новичок ЦСКА хочет выиграть еврокубок с командой
2025.09.10 09:46
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