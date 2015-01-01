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Сан-Паулу - результаты матчей

Сан-Паулу
Бразилия. Серия А
Стадион:
Морумби
Сайт:
http://www.saopaulofc.net/
Тренер:
Рожер Мачадо
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
05.11 | 03:30
Сан-Паулу
0 : 0
Коринтианс
29.10 | 03:30
Баия
3 : 2
Сан-Паулу
24.10 | 22:30
Мирассол
1 : 1
Сан-Паулу
18.10 | 03:00
Сан-Паулу
1 : 0
Васко да Гама
11.10 | 03:00
Сан-Паулу
0 : 0
Витория
08.10 | 03:30
Крузейро
2 : 0
Сан-Паулу
03.10 | 02:00
Сан-Паулу
1 : 2
Сантос
20.09 | 03:00
Сан-Паулу
1 : 0
Интернасьонал
13.09 | 00:30
Палмейрас
2 : 0
Сан-Паулу
06.09 | 00:30
Сан-Паулу
2 : 0
Атлетико Минейро
30.08 | 02:00
Сан-Паулу
2 : 1
Брагантино
24.08 | 00:30
Шапекоэнсе
1 : 0
Сан-Паулу
16.08 | 03:00
Сан-Паулу
1 : 1
Коритиба
08.08 | 22:00
Гремио
2 : 1
Сан-Паулу
27.07 | 00:30
Фламенго
1 : 1
Сан-Паулу
23.07 | 03:30
Сан-Паулу
1 : 2
Атлетико Паранаэнсе
01.06 | 02:30
Ремо
1 : 0
Сан-Паулу
23.05 | 23:00
Сан-Паулу
1 : 1
Ботафого
17.05 | 01:00
Флуминенсе
2 : 1
Сан-Паулу
11.05 | 00:30
Коринтианс
3 : 2
Сан-Паулу
03.05 | 22:00
Сан-Паулу
2 : 2
Баия
26.04 | 03:00
Сан-Паулу
1 : 0
Мирассол
19.04 | 00:30
Васко да Гама
2 : 1
Сан-Паулу
11.04 | 22:30
Витория
2 : 0
Сан-Паулу
05.04 | 00:30
Сан-Паулу
4 : 1
Крузейро
02.04 | 01:30
Интернасьонал
1 : 1
Сан-Паулу
22.03 | 03:00
Сан-Паулу
0 : 1
Палмейрас
19.03 | 02:00
Атлетико Минейро
1 : 0
Сан-Паулу
16.03 | 02:30
Брагантино
1 : 2
Сан-Паулу
13.03 | 02:00
Сан-Паулу
2 : 0
Шапекоэнсе
26.02 | 01:30
Коритиба
0 : 1
Сан-Паулу
12.02 | 03:30
Сан-Паулу
2 : 0
Гремио
05.02 | 02:00
Сантос
1 : 1
Сан-Паулу
29.01 | 03:30
Сан-Паулу
2 : 1
Фламенго
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