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    Сан-Паулу - результаты

    Город Сан-Паулу
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://www.saopaulofc.net/
    Стадион Морумби
    Тренер Рожерио Сени
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Гойас 0:4 Сан-Паулу
    37 тур
    		9 ноября, среда 03:30 Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал
    36 тур
    		5 ноября, суббота 22:30 Флуминенсе 3:1 Сан-Паулу
    35 тур
    		2 ноября, среда 03:30 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро
    34 тур
    		28 октября, пятница 01:00 Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойяненсе
    33 тур
    		23 октября, воскресенье 22:00 Жувентуде 1:2 Сан-Паулу
    29 тур
    		21 октября, пятница 02:00 Сан-Паулу 3:1 Коритиба
    32 тур
    		16 октября, воскресенье 22:00 Палмейрас 0:0 Сан-Паулу
    31 тур
    		9 октября, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 0:1 Ботафого
    30 тур
    		7 октября, пятница 02:00 Америка Минейро 1:2 Сан-Паулу
    28 тур
    		26 сентября, понедельник 02:00 Сан-Паулу 4:0 Аваи
    27 тур
    		18 сентября, воскресенье 22:00 Сеара 0:2 Сан-Паулу
    26 тур
    		11 сентября, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:1 Коринтианс
    25 тур
    		5 сентября, понедельник 01:00 Куяба 1:1 Сан-Паулу
    24 тур
    		28 августа, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 0:1 Форталеза
    23 тур
    		22 августа, понедельник 01:00 Сантос 1:0 Сан-Паулу
    22 тур
    		14 августа, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 3:0 Брагантино
    21 тур
    		7 августа, воскресенье 02:30 Сан-Паулу 0:2 Фламенго
    20 тур
    		31 июля, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сан-Паулу
    19 тур
    		24 июля, воскресенье 01:00 Сан-Паулу 3:3 Гойас
    18 тур
    		21 июля, четверг 02:30 Интернасьонал 3:3 Сан-Паулу
    17 тур
    		17 июля, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 2:2 Флуминенсе
    16 тур
    		11 июля, понедельник 00:00 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу
    15 тур
    		3 июля, воскресенье 22:00 Атлетико Гойяненсе 1:2 Сан-Паулу
    14 тур
    		27 июня, понедельник 00:00 Сан-Паулу 0:0 Жувентуде
    13 тур
    		21 июня, вторник 02:00 Сан-Паулу 1:2 Палмейрас
    12 тур
    		16 июня, четверг 22:00 Ботафого 1:0 Сан-Паулу
    11 тур
    		12 июня, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро
    10 тур
    		10 июня, пятница 02:00 Коритиба 1:1 Сан-Паулу
    9 тур
    		5 июня, воскресенье 01:00 Аваи 1:1 Сан-Паулу
    8 тур
    		29 мая, воскресенье 01:00 Сан-Паулу 2:2 Сеара
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:1 Сан-Паулу
    6 тур
    		15 мая, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 2:1 Куяба
    5 тур
    		9 мая, понедельник 01:00 Форталеза 1:1 Сан-Паулу
    4 тур
    		3 мая, вторник 02:00 Сан-Паулу 2:1 Сантос
    3 тур
    		23 апреля, суббота 22:30 Брагантино 1:1 Сан-Паулу
    2 тур
    		17 апреля, воскресенье 22:00 Фламенго 3:1 Сан-Паулу
    1 тур
    		11 апреля, понедельник 01:00 Сан-Паулу 4:0 Атлетико Паранаэнсе
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