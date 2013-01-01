Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Гойас
|0:4
|Сан-Паулу
|37 тур
|9 ноября, среда
|03:30
|Сан-Паулу
|0:1
|Интернасьонал
|36 тур
|5 ноября, суббота
|22:30
|Флуминенсе
|3:1
|Сан-Паулу
|35 тур
|2 ноября, среда
|03:30
|Сан-Паулу
|2:2
|Атлетико Минейро
|34 тур
|28 октября, пятница
|01:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Атлетико Гойяненсе
|33 тур
|23 октября, воскресенье
|22:00
|Жувентуде
|1:2
|Сан-Паулу
|29 тур
|21 октября, пятница
|02:00
|Сан-Паулу
|3:1
|Коритиба
|32 тур
|16 октября, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|0:0
|Сан-Паулу
|31 тур
|9 октября, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|0:1
|Ботафого
|30 тур
|7 октября, пятница
|02:00
|Америка Минейро
|1:2
|Сан-Паулу
|28 тур
|26 сентября, понедельник
|02:00
|Сан-Паулу
|4:0
|Аваи
|27 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:00
|Сеара
|0:2
|Сан-Паулу
|26 тур
|11 сентября, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Коринтианс
|25 тур
|5 сентября, понедельник
|01:00
|Куяба
|1:1
|Сан-Паулу
|24 тур
|28 августа, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|0:1
|Форталеза
|23 тур
|22 августа, понедельник
|01:00
|Сантос
|1:0
|Сан-Паулу
|22 тур
|14 августа, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|3:0
|Брагантино
|21 тур
|7 августа, воскресенье
|02:30
|Сан-Паулу
|0:2
|Фламенго
|20 тур
|31 июля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Сан-Паулу
|19 тур
|24 июля, воскресенье
|01:00
|Сан-Паулу
|3:3
|Гойас
|18 тур
|21 июля, четверг
|02:30
|Интернасьонал
|3:3
|Сан-Паулу
|17 тур
|17 июля, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|2:2
|Флуминенсе
|16 тур
|11 июля, понедельник
|00:00
|Атлетико Минейро
|0:0
|Сан-Паулу
|15 тур
|3 июля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Гойяненсе
|1:2
|Сан-Паулу
|14 тур
|27 июня, понедельник
|00:00
|Сан-Паулу
|0:0
|Жувентуде
|13 тур
|21 июня, вторник
|02:00
|Сан-Паулу
|1:2
|Палмейрас
|12 тур
|16 июня, четверг
|22:00
|Ботафого
|1:0
|Сан-Паулу
|11 тур
|12 июня, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|1:0
|Америка Минейро
|10 тур
|10 июня, пятница
|02:00
|Коритиба
|1:1
|Сан-Паулу
|9 тур
|5 июня, воскресенье
|01:00
|Аваи
|1:1
|Сан-Паулу
|8 тур
|29 мая, воскресенье
|01:00
|Сан-Паулу
|2:2
|Сеара
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:1
|Сан-Паулу
|6 тур
|15 мая, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Куяба
|5 тур
|9 мая, понедельник
|01:00
|Форталеза
|1:1
|Сан-Паулу
|4 тур
|3 мая, вторник
|02:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Сантос
|3 тур
|23 апреля, суббота
|22:30
|Брагантино
|1:1
|Сан-Паулу
|2 тур
|17 апреля, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|3:1
|Сан-Паулу
|1 тур
|11 апреля, понедельник
|01:00
|Сан-Паулу
|4:0
|Атлетико Паранаэнсе