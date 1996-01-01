Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
|2 тур
|23 апреля, воскресенье
|00:30
|Сан-Паулу
|Америка Минейро
|4 тур
|7 мая, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|Интернасьонал
|6 тур
|14 мая, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|Сан-Паулу
|7 тур
|21 мая, воскресенье
|00:30
|Сан-Паулу
|Васко да Гама
|11 тур
|21 июня, среда
|00:00
|Сан-Паулу
|Атлетико Паранаэнсе
|13 тур
|1 июля, суббота
|00:00
|Сан-Паулу
|Флуминенсе
|14 тур
|8 июля, суббота
|00:00
|Брагантино
|Сан-Паулу
|18 тур
|2 августа, среда
|00:00
|Сан-Паулу
|Атлетико Минейро
|21 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Америка Минейро
|Сан-Паулу
|23 тур
|2 сентября, суббота
|00:00
|Интернасьонал
|Сан-Паулу
|25 тур
|20 сентября, среда
|00:00
|Сан-Паулу
|Коринтианс
|26 тур
|30 сентября, суббота
|00:00
|Васко да Гама
|Сан-Паулу
|30 тур
|25 октября, среда
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|Сан-Паулу
|32 тур
|1 ноября, среда
|00:00
|Флуминенсе
|Сан-Паулу
|33 тур
|4 ноября, суббота
|00:00
|Сан-Паулу
|Брагантино
|37 тур
|29 ноября, среда
|00:00
|Атлетико Минейро
|Сан-Паулу