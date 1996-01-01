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    Сан-Паулу - расписание

    Город Сан-Паулу
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://www.saopaulofc.net/
    Стадион Морумби
    Тренер Рожерио Сени
    Бразилия. Серия А 2023
    1 тур
    		16 апреля, воскресенье 00:30 Ботафого Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    2 тур
    		23 апреля, воскресенье 00:30 Сан-Паулу Америка Минейро
    Бразилия. Серия А 2023
    3 тур
    		29 апреля, суббота 22:30 Коритиба Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    4 тур
    		7 мая, воскресенье 22:00 Сан-Паулу Интернасьонал
    Бразилия. Серия А 2023
    5 тур
    		12 мая, пятница 02:00 Форталеза Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    6 тур
    		14 мая, воскресенье 22:00 Коринтианс Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    7 тур
    		21 мая, воскресенье 00:30 Сан-Паулу Васко да Гама
    Бразилия. Серия А 2023
    8 тур
    		28 мая, воскресенье 00:00 Сан-Паулу Гойас
    Бразилия. Серия А 2023
    9 тур
    		4 июня, воскресенье 22:00 Гремио Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    10 тур
    		10 июня, суббота 00:00 Сан-Паулу Палмейрас
    Бразилия. Серия А 2023
    11 тур
    		21 июня, среда 00:00 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе
    Бразилия. Серия А 2023
    12 тур
    		24 июня, суббота 00:00 Крузейро Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    13 тур
    		1 июля, суббота 00:00 Сан-Паулу Флуминенсе
    Бразилия. Серия А 2023
    14 тур
    		8 июля, суббота 00:00 Брагантино Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    15 тур
    		15 июля, суббота 00:00 Сан-Паулу Сантос
    Бразилия. Серия А 2023
    16 тур
    		22 июля, суббота 00:00 Куяба Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    17 тур
    		29 июля, суббота 00:00 Сан-Паулу Баия
    Бразилия. Серия А 2023
    18 тур
    		2 августа, среда 00:00 Сан-Паулу Атлетико Минейро
    Бразилия. Серия А 2023
    19 тур
    		5 августа, суббота 00:00 Фламенго Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    20 тур
    		12 августа, суббота 00:00 Сан-Паулу Ботафого
    Бразилия. Серия А 2023
    21 тур
    		19 августа, суббота 00:00 Америка Минейро Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    22 тур
    		26 августа, суббота 00:00 Сан-Паулу Коритиба
    Бразилия. Серия А 2023
    23 тур
    		2 сентября, суббота 00:00 Интернасьонал Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    24 тур
    		13 сентября, среда 00:00 Сан-Паулу Форталеза
    Бразилия. Серия А 2023
    25 тур
    		20 сентября, среда 00:00 Сан-Паулу Коринтианс
    Бразилия. Серия А 2023
    26 тур
    		30 сентября, суббота 00:00 Васко да Гама Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    27 тур
    		7 октября, суббота 00:00 Гойас Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    28 тур
    		18 октября, среда 00:00 Сан-Паулу Гремио
    Бразилия. Серия А 2023
    29 тур
    		21 октября, суббота 00:00 Палмейрас Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    30 тур
    		25 октября, среда 00:00 Атлетико Паранаэнсе Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    31 тур
    		28 октября, суббота 00:00 Сан-Паулу Крузейро
    Бразилия. Серия А 2023
    32 тур
    		1 ноября, среда 00:00 Флуминенсе Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    33 тур
    		4 ноября, суббота 00:00 Сан-Паулу Брагантино
    Бразилия. Серия А 2023
    34 тур
    		11 ноября, суббота 00:00 Сантос Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    35 тур
    		22 ноября, среда 00:00 Сан-Паулу Куяба
    Бразилия. Серия А 2023
    36 тур
    		25 ноября, суббота 00:00 Баия Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    37 тур
    		29 ноября, среда 00:00 Атлетико Минейро Сан-Паулу
    Бразилия. Серия А 2023
    38 тур
    		3 декабря, воскресенье 00:00 Сан-Паулу Фламенго
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