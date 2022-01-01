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Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Сан-Паулу
Состав
€ 72 млн
Сан-Паулу - состав команды
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А
Стадион:
Морумби
Сайт:
http://www.saopaulofc.net/
Тренер:
Рожер Мачадо
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
31
Мигел Карлос
Вра
29
€ 1.5 млн
23
Рафаэл
Вра
37
€ 0.4 млн
50
Юнг
Вра
24
€ 0.1 млн
32
Лима Педро
Защ
20
€ 4 млн
13
Диас Энцо
Защ
30
€ 3 млн
22
дос Сантос Маилтон
Защ
28
€ 2.3 млн
20
Бута Аурелиу
Защ
29
€ 2 млн
18
Венделл
Защ
33
€ 1.5 млн
36
Патрик
Защ
23
€ 1.2 млн
2
Толой Рафаэл
Защ
36
€ 0.8 млн
22
Дуарте Домингуш
Защ
31
€ 0.8 млн
21
Соареш Седрик
Защ
35
€ 0.5 млн
5
Арболеда Роберт
Защ
35
€ 0.4 млн
4
Dória
Защ
-
53
Isac
Защ
-
54
Luis Osorio
Защ
-
12
Iago Borduchi
Защ
-
8
Антонио Маркос
Пол
26
€ 12 млн
16
Бобадилья Дамиан
Пол
25
€ 6 млн
29
Майя Пабло
Пол
24
€ 5 млн
28
Ньютон
Пол
26
€ 3 млн
80
Каули
Пол
31
€ 3 млн
94
Даниэл
Пол
30
€ 1.2 млн
33
Луан
Пол
27
€ 1 млн
30
Felipe Negrucci
Пол
-
37
Артур
Нап
28
€ 8 млн
11
Феррейра
Нап
28
€ 4 млн
17
Силва Андре
Нап
29
€ 3 млн
27
Са Виктор
Нап
32
€ 2.5 млн
7
Моура Лукас
Нап
34
€ 2 млн
9
Кальери Хонатан
Нап
33
€ 1.5 млн
10
Лусиано
Нап
33
€ 1.3 млн
19
Lucas Ramon
Нап
-
35
Sabino
Нап
-
49
Ryan Francisco
Нап
-
Всего игроков: 35, из них вратарей: 3, защитников: 14, полузащитников: 8, нападающих: 10
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