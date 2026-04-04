«Сан-Паулу» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.18

04 апреля 2026 11:17
Сан-Паулу - Крузейро
05 апр. 2026, воскресенье 00:30 | Бразилия. Серия А, 10 тур
5 апреля в рамках 10-го тура бразильской Серии A «Сан-Паулу» примет «Крузейро». Хозяева занимают 4-е место с 17 очками, гости расположились на 17-й строчке с 7 очками. «Сан-Паулу» является фаворитом благодаря домашнему полю и позиции в таблице.

«Сан-Паулу»

Хозяева подходят к матчу в непростой форме: команда не может выиграть в 3 последних матчах и пропускает в 4 последних. В последних 5 играх «Сан-Паулу» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 0.80. Лучший бомбардир – Хонатан Кальери (10 голов в 18 матчах). Дома команда выступает уверенно: «Сан-Паулу» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей. В личных встречах с «Крузейро» хозяева не проигрывают в 5 из 7 последних матчей и забивают в 5 из 7 очных встречах.

«Крузейро»

Гости подходят к матчу после победы над «Виторией» (3:0), которая прервала серию неудач. Команда не может выиграть в 7 последних гостевых матчах. В последних 5 играх «Крузейро» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 1.40. Лучший бомбардир – Кайо Жорже (9 голов в 12 матчах). В личных встречах с «Сан-Паулу» гости забивают в 3 последних матчах.

Факты о командах

«Сан-Паулу»

  • Ничья в последнем матче с «Интернасьоналом» (1:1)
  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

«Крузейро»

  • Победа в последнем матче над «Виторией» (3:0)
  • Не может выиграть в 7 последних гостевых матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних очных матчах с «Сан-Паулу»

Прогноз на матч «Сан-Паулу» – «Крузейро»

«Сан-Паулу» является фаворитом благодаря домашнему полю и историческому преимуществу в личных встречах. «Крузейро» находится в зоне вылета и не может выиграть на выезде 7 матчей подряд. Учитывая, что гости только что одержали победу, но их выездная форма остаeтся ужасной, наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сан-Паулу» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов

2.18
Победа «Сан-Паулу»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Крузейро Сан-Паулу
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
