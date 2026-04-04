5 апреля в рамках 10-го тура бразильской Серии A «Сан-Паулу» примет «Крузейро». Хозяева занимают 4-е место с 17 очками, гости расположились на 17-й строчке с 7 очками. «Сан-Паулу» является фаворитом благодаря домашнему полю и позиции в таблице.

«Сан-Паулу»

Хозяева подходят к матчу в непростой форме: команда не может выиграть в 3 последних матчах и пропускает в 4 последних. В последних 5 играх «Сан-Паулу» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 0.80. Лучший бомбардир – Хонатан Кальери (10 голов в 18 матчах). Дома команда выступает уверенно: «Сан-Паулу» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей. В личных встречах с «Крузейро» хозяева не проигрывают в 5 из 7 последних матчей и забивают в 5 из 7 очных встречах.

«Крузейро»

Гости подходят к матчу после победы над «Виторией» (3:0), которая прервала серию неудач. Команда не может выиграть в 7 последних гостевых матчах. В последних 5 играх «Крузейро» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 1.40. Лучший бомбардир – Кайо Жорже (9 голов в 12 матчах). В личных встречах с «Сан-Паулу» гости забивают в 3 последних матчах.

Факты о командах

«Сан-Паулу»

Ничья в последнем матче с «Интернасьоналом» (1:1)

Не может выиграть в 3 последних матчах

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

«Крузейро»

Победа в последнем матче над «Виторией» (3:0)

Не может выиграть в 7 последних гостевых матчах

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних очных матчах с «Сан-Паулу»

Прогноз на матч «Сан-Паулу» – «Крузейро»

«Сан-Паулу» является фаворитом благодаря домашнему полю и историческому преимуществу в личных встречах. «Крузейро» находится в зоне вылета и не может выиграть на выезде 7 матчей подряд. Учитывая, что гости только что одержали победу, но их выездная форма остаeтся ужасной, наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев.

