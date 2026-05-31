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Ремо – Сан-Паулу: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 2.05

31 мая 2026 9:31
Ремо - Сан-Паулу
01 июн. 2026, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 18 тур
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2.05
Тотал голов больше 2.5
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1 июня 2026 года в рамках 18-го тура бразильской Серии A встретятся «Ремо» и «Сан-Паулу».

«Ремо»

Хозяева находятся в зоне вылета (19-е место), но атака у них неплохая. Забивают в 5 последних матчах, 1.80 гола в среднем за 5 игр. Однако оборона – катастрофа: пропускают в 9 последних матчах, 1.40 в среднем. В прошлом туре поражение от «Атлетико Паранаэнсе» (1:2). «Ремо» забивает регулярно, но и пропускает всегда.

«Сан-Паулу»

Гости идут на 8-м месте, но форма оставляет желать лучшего. Не могут выиграть в 4 последних матчах, в гостях – 3 поражения подряд. Атака стабильна – забивают в 6 последних матчах, 1.20 гола за игру. Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом туре ничья с «Ботафого» (1:1). «Сан-Паулу» в кризисе, особенно на выезде.

Факты о командах

«Ремо»

  • За 5 матчей: 1.80 забито, 1.40 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Пропускают в 9 последних матчах
  • 19-е место в таблице

«Сан-Паулу»

  • 4 матча без побед
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено
  • Забивают в 6 последних матчах
  • 3 поражения подряд в гостях

Прогноз на матч «Ремо» – «Сан-Паулу»

«Ремо» отчаянно борется за выживание и умеет забивать. «Сан-Паулу» в кризисе, особенно на выезде. Обе команды много пропускают. Хозяева на своeм поле могут зацепить очки, но победа гостей вероятнее. Самый надeжный вариант – голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 2.05
  • Обе забьют – да

2.05
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Сан-Паулу Ремо
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