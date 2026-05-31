1 июня 2026 года в рамках 18-го тура бразильской Серии A встретятся «Ремо» и «Сан-Паулу».

«Ремо»

Хозяева находятся в зоне вылета (19-е место), но атака у них неплохая. Забивают в 5 последних матчах, 1.80 гола в среднем за 5 игр. Однако оборона – катастрофа: пропускают в 9 последних матчах, 1.40 в среднем. В прошлом туре поражение от «Атлетико Паранаэнсе» (1:2). «Ремо» забивает регулярно, но и пропускает всегда.

«Сан-Паулу»

Гости идут на 8-м месте, но форма оставляет желать лучшего. Не могут выиграть в 4 последних матчах, в гостях – 3 поражения подряд. Атака стабильна – забивают в 6 последних матчах, 1.20 гола за игру. Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом туре ничья с «Ботафого» (1:1). «Сан-Паулу» в кризисе, особенно на выезде.

Факты о командах

«Ремо»

За 5 матчей: 1.80 забито, 1.40 пропущено

Забивают в 5 последних матчах

Пропускают в 9 последних матчах

19-е место в таблице

«Сан-Паулу»

4 матча без побед

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено

Забивают в 6 последних матчах

3 поражения подряд в гостях

Прогноз на матч «Ремо» – «Сан-Паулу»

«Ремо» отчаянно борется за выживание и умеет забивать. «Сан-Паулу» в кризисе, особенно на выезде. Обе команды много пропускают. Хозяева на своeм поле могут зацепить очки, но победа гостей вероятнее. Самый надeжный вариант – голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки