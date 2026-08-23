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«Шапекоэнсе» – «Сан-Паулу»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026

23 августа 2026 9:45
Шапекоэнсе - Сан-Паулу
24 авг. 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.03
Победа «Сан-Паулу»
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Матч 24 тура бразильской Серии А между «Шапекоэнсе» и «Сан-Паулу» пройдет 24 августа 2026 года. Хозяева замыкают турнирную таблицу с 11 очками и не могут победить в десяти последних матчах. Гости располагаются на 13-м месте с 27 баллами, но испытывают серьeзные проблемы на выезде – одиннадцать матчей без побед в гостевых встречах Серии А. При этом в очных противостояниях «Сан-Паулу» не уступает в пяти последних матчах против «Шапекоэнсе». Кто окажется сильнее – аутсайдер, который попытается прервать свою безвыигрышную серию на своем поле, или гости, которые выше классом, но никак не могут набрать очки на выезде?

Кто победит в матче

«Шапекоэнсе» переживает глубокий кризис. Команда не выигрывает в десяти последних матчах и замыкает таблицу, имея всего 11 очков. В атаке хозяева действуют нестабильно, хотя в среднем за последние пять игр забивают 1,20 гола. Однако оборона катастрофична: в среднем 1,80 пропущенного мяча за тот же период, и «Шапекоэнсе» пропускает в трeх последних матчах. В стартовых турах они сыграли вничью с «Баией» (3:3) и уступили «Куритибе» (1:2), а из Кубка Бразилии вылетели, проиграв «Крузейро» (0:2). Домашнее поле вряд ли станет решающим фактором против более классного соперника, хотя «Шапекоэнсе» может рассчитывать на гол, учитывая проблемы «Сан-Паулу» в защите.

«Сан-Паулу» подходит к матчу с явным преимуществом в классе и очной статистике. Команда не проигрывает в пяти последних матчах против «Шапекоэнсе» и забивает в каждой из них. В атаке гости стабильны: они забивают в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. Однако выездная форма «Сан-Паулу» удручает – одиннадцать матчей без побед в гостях в Серии А, что является серьeзным психологическим барьером. Оборона гостей также небезупречна: они пропускают в семи последних матчах, а в среднем за пять игр пропускают 1,20 мяча. В Копа Судамерикана «Сан-Паулу» обыграл «Боливар» (3:1), но в чемпионате они сыграли вничью с «Куритибой» (1:1) и уступили «Гремио» (1:2). Гостям необходимо прервать свою гостевую безвыигрышную серию, и матч против аутсайдера – лучший для этого шанс.

Итоговый вывод: несмотря на гостевой кризис «Сан-Паулу», его преимущество в классе и очной статистике, а также ужасная форма «Шапекоэнсе» делают гостей фаворитами. Хозяева могут забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Наиболее вероятный исход – победа «Сан-Паулу» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 15 очных матчах «Сан-Паулу» одержал пять побед, «Шапекоэнсе» – четыре, ещe шесть встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в пяти последних матчах против «Шапекоэнсе» и забивают в каждой из них. Текущая форма хозяев – десять матчей без побед, тогда как «Сан-Паулу» стабильно забивает, но не может выиграть на выезде в чемпионате. Однако класс и очная статистика склоняют чашу весов в пользу гостей, которые должны прервать свою гостевую серию.

Личные встречи
Побед - 5 (31%)
Ничьих - 6 (38%)
Побед - 5 (31%)
13
Забитых мячей
18
0.81
В среднем за матч
1.13
2:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сан-Паулу
4 : 0
23.07.2019
Шапекоэнсе
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сан-Паулу
2 : 2
10.11.2017
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
24.08.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сан-Паулу
2 : 0
13.03.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
03.10.2021
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
1 : 1
17.06.2021
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Шапекоэнсе
0 : 3
03.11.2019
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сан-Паулу
4 : 0
23.07.2019
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
02.12.2018
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сан-Паулу
2 : 0
20.08.2018
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сан-Паулу
2 : 2
10.11.2017
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Шапекоэнсе
2 : 0
16.07.2017
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
2 : 0
21.11.2016
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
2 : 2
31.07.2016
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
0 : 0
18.09.2015
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Шапекоэнсе
0 : 1
13.06.2015
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 30 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
23.10.2014
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.07.2014
Шапекоэнсе
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Шапекоэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
3
Эдуардо Винисиус Домаховский
(К) ЦЗ
21
Kauan
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
27
Камило
ОП
10
Giovanni Augusto
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
9
Tulio Eduardo Silva de Oliveira
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
12
Iago Borduchi
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
94
Даниэл
ЦП
80
Каули
АП
37
Артур
ПВ
9
Хонатан Кальери
(К) ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Шапекоэнсе
30
Matheus
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
26
Эвертон Соуза да Круз
ПЗ
70
Рубенс Тадеу
ПАЗ
19
David Antunes
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
80
M. Carvalho
ЦП
16
Bruno Matias
ЦП
29
F. Rossi
ЦФ
97
Enio
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
18
Neto Pessoa
ЦФ
Сан-Паулу
31
Карлос Мигел
ВР
18
Венделл
ЛЗ
54
Luis Osorio
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
28
Ньютон
ОП
43
Gustavo Santana
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
46
Pedrinho
ЦП
48
Djhordney Ferreira
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
34
Tetê
ЦФ
4-1-1-4
98
Пайшао
91
Пачеко
3
Домаховский
21
5
Хейтор
27
Камило
77
Борреро
10
88
9
7
2-1-1-2-4
23
Рафаэл
22
Дуарте
12
29
Майя
94
Даниэл
37
Артур
80
Каули
10
Лусиано
35
19
9
Кальери
9
29
29
9
77
Борреро
31
31
77
Борреро
5
Хейтор
26
Соуза да Круз
26
Соуза да Круз
5
Хейтор
88
12
Фернандо
12
Фернандо
88
10
16
16
10
9
Кальери
43
43
9
Кальери
94
Даниэл
8
Антонио
8
Антонио
94
Даниэл
28
Ньютон
28
Ньютон
29
Майя
11
Феррейра
11
Феррейра
29
Майя
80
Каули
46
46
80
Каули
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Сан-Паулу
19
David Antunes
ЦП
70
Рубенс Тадеу
ПАЗ
97
Enio
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
30
Matheus
ВР
18
Neto Pessoa
ЦФ
80
M. Carvalho
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
31
Карлос Мигел
ВР
18
Венделл
ЛЗ
54
Luis Osorio
ЦЗ
34
Tetê
ЦФ
48
Djhordney Ferreira
ЦП
20
Аурелиу Бута
ПЗ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
19
David Antunes
ЦП
70
Рубенс Тадеу
ПАЗ
97
Enio
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
30
Matheus
ВР
18
Neto Pessoa
ЦФ
80
M. Carvalho
ЦП
Остались в запасе
17
Андре Силва
ЦФ
31
Карлос Мигел
ВР
18
Венделл
ЛЗ
54
Luis Osorio
ЦЗ
34
Tetê
ЦФ
48
Djhordney Ferreira
ЦП
20
Аурелиу Бута
ПЗ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Шапекоэнсе
Точно не сыграют
Max
ЦФ
Янник Боласи
ЦП
Bruno Tubarão
ЦФ
João Paulo
ЦФ
Рафаэль душ Сантуш Карвальейра Нативидаде
ОП
Robert Santos
ЦФ
Victor Caetano
ЦЗ
Сан-Паулу
Точно не сыграют
Лукас Моура
ПВ
Lucca Marques Alencar
ЦФ
Рафаэл Толой
ЦЗ
Дамиан Бобадилья
ЦП
Роберт Арболеда
ЦЗ
Виктор Са
ЛВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сан-Паулу» в основное время. Класс гостей, их преимущество в очных встречах и кризис «Шапекоэнсе» (десять матчей без побед) делают «Сан-Паулу» фаворитом, несмотря на гостевые проблемы. Хозяева способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки против более организованного соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Сан-Паулу» с коэффициентом 2,03. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Шапекоэнсе» и «Сан-Паулу» состоится 24 августа 2026 года и начнется в 00:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Шапекоэнсе» – «Сан-Паулу»: смотреть онлайн.

2.03
Победа «Сан-Паулу»
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Сан-Паулу Шапекоэнсе
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