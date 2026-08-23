Матч 24 тура бразильской Серии А между «Шапекоэнсе» и «Сан-Паулу» пройдет 24 августа 2026 года. Хозяева замыкают турнирную таблицу с 11 очками и не могут победить в десяти последних матчах. Гости располагаются на 13-м месте с 27 баллами, но испытывают серьeзные проблемы на выезде – одиннадцать матчей без побед в гостевых встречах Серии А. При этом в очных противостояниях «Сан-Паулу» не уступает в пяти последних матчах против «Шапекоэнсе». Кто окажется сильнее – аутсайдер, который попытается прервать свою безвыигрышную серию на своем поле, или гости, которые выше классом, но никак не могут набрать очки на выезде?

Кто победит в матче

«Шапекоэнсе» переживает глубокий кризис. Команда не выигрывает в десяти последних матчах и замыкает таблицу, имея всего 11 очков. В атаке хозяева действуют нестабильно, хотя в среднем за последние пять игр забивают 1,20 гола. Однако оборона катастрофична: в среднем 1,80 пропущенного мяча за тот же период, и «Шапекоэнсе» пропускает в трeх последних матчах. В стартовых турах они сыграли вничью с «Баией» (3:3) и уступили «Куритибе» (1:2), а из Кубка Бразилии вылетели, проиграв «Крузейро» (0:2). Домашнее поле вряд ли станет решающим фактором против более классного соперника, хотя «Шапекоэнсе» может рассчитывать на гол, учитывая проблемы «Сан-Паулу» в защите.

«Сан-Паулу» подходит к матчу с явным преимуществом в классе и очной статистике. Команда не проигрывает в пяти последних матчах против «Шапекоэнсе» и забивает в каждой из них. В атаке гости стабильны: они забивают в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. Однако выездная форма «Сан-Паулу» удручает – одиннадцать матчей без побед в гостях в Серии А, что является серьeзным психологическим барьером. Оборона гостей также небезупречна: они пропускают в семи последних матчах, а в среднем за пять игр пропускают 1,20 мяча. В Копа Судамерикана «Сан-Паулу» обыграл «Боливар» (3:1), но в чемпионате они сыграли вничью с «Куритибой» (1:1) и уступили «Гремио» (1:2). Гостям необходимо прервать свою гостевую безвыигрышную серию, и матч против аутсайдера – лучший для этого шанс.

Итоговый вывод: несмотря на гостевой кризис «Сан-Паулу», его преимущество в классе и очной статистике, а также ужасная форма «Шапекоэнсе» делают гостей фаворитами. Хозяева могут забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Наиболее вероятный исход – победа «Сан-Паулу» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 15 очных матчах «Сан-Паулу» одержал пять побед, «Шапекоэнсе» – четыре, ещe шесть встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в пяти последних матчах против «Шапекоэнсе» и забивают в каждой из них. Текущая форма хозяев – десять матчей без побед, тогда как «Сан-Паулу» стабильно забивает, но не может выиграть на выезде в чемпионате. Однако класс и очная статистика склоняют чашу весов в пользу гостей, которые должны прервать свою гостевую серию.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сан-Паулу» в основное время. Класс гостей, их преимущество в очных встречах и кризис «Шапекоэнсе» (десять матчей без побед) делают «Сан-Паулу» фаворитом, несмотря на гостевые проблемы. Хозяева способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки против более организованного соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Сан-Паулу» с коэффициентом 2,03. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Шапекоэнсе» и «Сан-Паулу» состоится 24 августа 2026 года и начнется в 00:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.