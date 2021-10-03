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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Сан-Паулу
Шапекоэнсе - Сан-Паулу: обзор матча 03 октября 2021
Шапекоэнсе
03.10.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
76'
M.
36'
Э. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Сан-Паулу
87'
Замена
И. Гомес
️️️️
A. Galeano
Замена
R. Gebing
️️️️
L. Gomes
82'
ГОЛ! 1:1!
M.
Пас отдал
D. Melz
76'
Замена
G.
️️️️
Б. Силва
72'
68'
Желтая карточка
A. Galeano
Замена
R. Júnior
️️️️
A. Santos
66'
65'
Замена
Х. Кальери
️️️️
Эдер
64'
Замена
Луан
️️️️
L.
Замена
Игнасио
️️️️
K.
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ригони
Пас отдал
L.
Желтая карточка
L. Gomes
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шапекоэнсе
31
Denner Melz
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
4
Kadu
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
7
Mike
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
29
Бруно Силва
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жоао Миранда
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
3
Лео
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Шапекоэнсе
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
4
Игнасио
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
8
Renê Júnior
ЦФ
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
33
Луан
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
5
19
29
Силва
0
7
25
2-1-1-5
13
Миранда
5
Арболеда
10
Лусиано
24
Ригони
21
23
Эдер
34
Велингтон
11
Нестор
28
29
Силва
49
49
29
Силва
4
4
Игнасио
4
Игнасио
4
25
0
0
25
19
8
8
19
21
17
Гомес
17
Гомес
21
28
33
Луан
33
Луан
28
23
Эдер
9
Кальери
9
Кальери
23
Эдер
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Сан-Паулу
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Шапекоэнсе - Сан-Паулу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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