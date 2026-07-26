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«Фламенго» – «Сан-Паулу»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026

26 июля 2026 9:31
Фламенго - Сан-Паулу
27 июл. 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Фламенго» с форой (-1)
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Матч 20 тура бразильской Серии A между «Фламенго» и «Сан-Паулу» пройдет 27 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на легендарной «Маракане». Хозяева занимают второе место с 37 очками и являются самой результативной командой лиги – 35 голов в 18 матчах, а их форма впечатляет: четыре победы подряд и семь матчей с забитыми мячами. Гости расположились на 12-й строчке с 25 баллами, но находятся в глубоком кризисе – шесть матчей без побед в чемпионате и четыре поражения в последних выездных встречах. Сможет ли «Сан-Паулу» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу одному из лидеров на его поле, или «Фламенго» продолжит свое победное шествие и добьется уверенной победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Фламенго» подходит к игре с потрясающей атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила 14 голов (в среднем 2.80 за игру), а голевая серия насчитывает семь встреч подряд. Лучший бомбардир Педро Абреу забил 21 мяч в 38 матчах и является главной угрозой для любой обороны. Хозяева имеют лучшую разницу мячей в лиге (+19) и больше всех забивают в турнире. В очных встречах с «Сан-Паулу» на «Маракане» «Фламенго» не проигрывает в шести из восьми последних матчей и забивает в трех последних играх против этого соперника. Оборона команды также выглядит надежно – в среднем один пропущенный гол за последние пять игр, что позволяет им уверенно контролировать ход встречи. В прошлом туре «Фламенго» разгромил «Шапекоэнсе» (4:0) на выезде, подтвердив свою боеспособность и отличную форму.

«Сан-Паулу» находится в кризисе: команда не может выиграть в шести последних матчах и пропускает в шести турах подряд. В атаке гости действуют скромно – всего пять голов в пяти последних играх (в среднем 1.00 за матч), а лучший бомбардир Хонатан Кальери забил 11 мячей в 31 встрече, но его результативность в последнее время снизилась. Выездная форма «Сан-Паулу» удручает – четыре поражения в четырех последних гостевых матчах, что делает их еще более уязвимыми перед мощной атакой хозяев. В очных встречах с «Фламенго» гости редко добиваются успеха на «Маракане», а их текущая форма и проблемы в обороне ставят под сомнение их способность даже забить.

С учетом всех факторов победа «Фламенго» с разницей как минимум в два мяча является безальтернативным исходом. Хозяева имеют преимущество формы, атаки, домашнего поля и статистики личных встреч, тогда как гости находятся в кризисе и не могут остановить свои поражения. «Сан-Паулу» вряд ли сможет оказать сопротивление, учитывая разницу в классе и текущем состоянии команд.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на «Маракане» «Фламенго» уверенно доминирует, не проигрывая «Сан-Паулу» в шести из восьми последних матчей и стабильно забивая в этих встречах. Гости, напротив, проигрывают в четырех последних выездных матчах и не могут найти свою игру в гостях. Текущая форма «Фламенго» (четыре победы подряд) и кризис «Сан-Паулу» (шесть матчей без побед) указывают на то, что хозяева должны продолжить свою успешную серию и уверенно победить.

Личные встречи
30% (8)
33% (9)
37% (10)
36
Забитых мячей
33
1.33
В среднем за матч
1.22
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
2 : 1
29.01.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сан-Паулу
2 : 2
06.11.2025
Фламенго
Бразилия. Серия А, 13 тур
Фламенго
2 : 0
12.07.2025
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сан-Паулу
1 : 0
04.08.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сан-Паулу
1 : 0
07.12.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 19 тур
Фламенго
1 : 1
14.08.2023
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 21 тур
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0 : 2
07.08.2022
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3 : 1
17.04.2022
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14.11.2021
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25.07.2021
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2 : 1
26.02.2021
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Бразилия. Серия А, 19 тур
Фламенго
1 : 4
01.11.2020
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 22 тур
Фламенго
0 : 0
29.09.2019
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
1 : 1
05.05.2019
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сан-Паулу
2 : 2
04.11.2018
Фламенго
Бразилия. Серия А, 13 тур
Фламенго
0 : 1
19.07.2018
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
2 : 0
22.10.2017
Фламенго
Бразилия. Серия А, 11 тур
Фламенго
2 : 0
02.07.2017
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
0 : 0
01.10.2016
Фламенго
Бразилия. Серия А, 9 тур
Фламенго
2 : 2
19.06.2016
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
2 : 1
23.08.2015
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
2 : 1
10.05.2015
Фламенго
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
2 : 2
25.09.2014
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
0 : 2
18.05.2014
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
2 : 0
14.11.2013
Фламенго
Бразилия. Серия А, 15 тур
Фламенго
0 : 0
18.08.2013
Сан-Паулу
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Составы команд
Не сыграют
Фламенго
Точно не сыграют
Лео Ортис
ЦЗ
Лукас Пакета
АП
Луис Араухо
ЦФ
Николас де ла Крус
АП
Под вопросом
Гонсало Плата
ПВ
Сан-Паулу
Точно не сыграют
Лукас Моура
ПВ
Под вопросом
Sabino
ЦФ
Рафаэл Толой
ЦЗ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Фламенго» с разницей как минимум в два мяча над «Сан-Паулу» в матче 20 тура чемпионата Бразилии. Хозяева имеют подавляющее преимущество в атаке, форме и статистике личных встреч, тогда как гости находятся в глубоком кризисе и не могут остановить свои поражения. Учитывая, что «Фламенго» забивает в среднем 2.80 гола за матч, а «Сан-Паулу» не может выиграть в шести турах, хозяева должны реализовать свое преимущество и добиться победы с разницей в два и более мяча. Ставка на победу «Фламенго» с форой (-1) за 1.75 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Фламенго» и «Сан-Паулу» состоится 27 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и начнется в 00:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Фламенго» – «Сан-Паулу»: смотреть онлайн

1.75
Победа «Фламенго» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Сан-Паулу Фламенго
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