Матч 20 тура бразильской Серии A между «Фламенго» и «Сан-Паулу» пройдет 27 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на легендарной «Маракане». Хозяева занимают второе место с 37 очками и являются самой результативной командой лиги – 35 голов в 18 матчах, а их форма впечатляет: четыре победы подряд и семь матчей с забитыми мячами. Гости расположились на 12-й строчке с 25 баллами, но находятся в глубоком кризисе – шесть матчей без побед в чемпионате и четыре поражения в последних выездных встречах. Сможет ли «Сан-Паулу» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу одному из лидеров на его поле, или «Фламенго» продолжит свое победное шествие и добьется уверенной победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Фламенго» подходит к игре с потрясающей атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила 14 голов (в среднем 2.80 за игру), а голевая серия насчитывает семь встреч подряд. Лучший бомбардир Педро Абреу забил 21 мяч в 38 матчах и является главной угрозой для любой обороны. Хозяева имеют лучшую разницу мячей в лиге (+19) и больше всех забивают в турнире. В очных встречах с «Сан-Паулу» на «Маракане» «Фламенго» не проигрывает в шести из восьми последних матчей и забивает в трех последних играх против этого соперника. Оборона команды также выглядит надежно – в среднем один пропущенный гол за последние пять игр, что позволяет им уверенно контролировать ход встречи. В прошлом туре «Фламенго» разгромил «Шапекоэнсе» (4:0) на выезде, подтвердив свою боеспособность и отличную форму.

«Сан-Паулу» находится в кризисе: команда не может выиграть в шести последних матчах и пропускает в шести турах подряд. В атаке гости действуют скромно – всего пять голов в пяти последних играх (в среднем 1.00 за матч), а лучший бомбардир Хонатан Кальери забил 11 мячей в 31 встрече, но его результативность в последнее время снизилась. Выездная форма «Сан-Паулу» удручает – четыре поражения в четырех последних гостевых матчах, что делает их еще более уязвимыми перед мощной атакой хозяев. В очных встречах с «Фламенго» гости редко добиваются успеха на «Маракане», а их текущая форма и проблемы в обороне ставят под сомнение их способность даже забить.

С учетом всех факторов победа «Фламенго» с разницей как минимум в два мяча является безальтернативным исходом. Хозяева имеют преимущество формы, атаки, домашнего поля и статистики личных встреч, тогда как гости находятся в кризисе и не могут остановить свои поражения. «Сан-Паулу» вряд ли сможет оказать сопротивление, учитывая разницу в классе и текущем состоянии команд.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на «Маракане» «Фламенго» уверенно доминирует, не проигрывая «Сан-Паулу» в шести из восьми последних матчей и стабильно забивая в этих встречах. Гости, напротив, проигрывают в четырех последних выездных матчах и не могут найти свою игру в гостях. Текущая форма «Фламенго» (четыре победы подряд) и кризис «Сан-Паулу» (шесть матчей без побед) указывают на то, что хозяева должны продолжить свою успешную серию и уверенно победить.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Фламенго» с разницей как минимум в два мяча над «Сан-Паулу» в матче 20 тура чемпионата Бразилии. Хозяева имеют подавляющее преимущество в атаке, форме и статистике личных встреч, тогда как гости находятся в глубоком кризисе и не могут остановить свои поражения. Учитывая, что «Фламенго» забивает в среднем 2.80 гола за матч, а «Сан-Паулу» не может выиграть в шести турах, хозяева должны реализовать свое преимущество и добиться победы с разницей в два и более мяча. Ставка на победу «Фламенго» с форой (-1) за 1.75 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Фламенго» и «Сан-Паулу» состоится 27 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и начнется в 00:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.